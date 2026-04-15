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Alvaro Arbeloa Real Madrid GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Para Álvaro Arbeloa, el partido contra el Bayern es vital: el joven entrenador del Real Madrid necesita un milagro en la Liga de Campeones en Múnich para mantener su puesto en el Santiago Bernabéu

Opinion
Real Madrid
Álvaro Arbeloa
FEATURES
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Real Madrid
X. Alonso

¿De verdad es esto lo mejor que puedes hacer, Florentino Pérez? Cuando el Real Madrid despidió a Xabi Alonso tras menos de cinco meses en el cargo, cabía esperar algún plan de sucesión. Si Alonso, de quien tanto se había hablado, iba a marcharse, lo lógico era que los blancos tuvieran a alguien listo para ocupar el puesto.

En cierto sentido, Arbeloa parecía encajar a la perfección. Tenía todas las credenciales necesarias: experiencia en el club, entrenador de la cantera, español. Además, poseía un aire especial: mirada de acero y poco sentido del humor. Al Madrid, en teoría, le encantan este tipo de entrenadores. Llamémoslos «comerciantes de aura» con un toque de inteligencia táctica. Arbeloa viste con elegancia, dice lo que hay que decir y parece dispuesto a dejar que los mejores jugadores salgan a jugar; por eso parecía el hombre adecuado.

Sin embargo, pronto dejó de parecerlo. El que fuera prometedor entrenador se ha visto superado por el cargo. Mientras otros crecen, él parece una figura decorativa consumida por la presión del Bernabéu. Sus resultados y actuaciones han sido decepcionantes.

El miércoles se juega su futuro. La Liga se esfumó y están fuera de la Copa del Rey. Aunque eliminaron al Manchester City en la Champions, el Bayern de Múnich es otro nivel. Perder la vuelta contra un rival superior suele invitar a la remontada. Para Arbeloa, una remontada no solo salvaría la temporada, sino también su puesto más allá de mayo.

  • Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    La prometedora llegada

    Alonso acababa de sacar su coche de la plaza de aparcamiento en Valdebebas cuando Arbeloa, al retroceder, chocó contra él. Todo ocurrió el 12 de enero y fue muy rápido. La destitución de Alonso, aunque previsible, se percibió como repentina. Apenas confirmada su salida, Arbeloa fue nombrado entrenador interino.

    Sin fanfarria ni rumores, solo un insulso comunicado: «El Real Madrid C.F. anuncia que Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador del primer equipo».

    Quizá era justo lo que necesitaban los blancos. Los últimos días de Alonso habían sido un culebrón: enfrentamientos con Vinicius Jr., descontento de la afición y un fútbol sin chispa. Quizá un cambio de guardia sin contemplaciones tenía sentido. Arbeloa era ese tipo de persona. Su rueda de prensa de presentación fue breve. Si sentía algo especial por el club, no lo mostró. Fue un acto de «apelar a los éxitos», que quizá se resume mejor en su declaración inicial.

    «Este club se basa en ganar, ganar y volver a ganar. Esas exigencias son un reflejo del ADN que nos ha traído hasta aquí, a esta historia repleta de trofeos. Cuando era jugador, aprendí esos valores de la gente de aquel vestuario. Siguen ahí, y eso es lo que importa. Queremos emocionar a los aficionados de todo el mundo y seguir llenando esas vitrinas. Ese es mi trabajo y por lo que viviré cada día», afirmó.

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  • Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ¿De forma permanente o temporal?

    En la rueda de prensa quedó una pregunta sin responder: ¿cuánto duraría el contrato de Arbeloa? ¿Unas semanas, una temporada, varios años? ¿Era el futuro del club?

    Arbeloa no aclaró nada: «Llevo 20 años en este club y estaré aquí mientras el Real Madrid quiera que esté. Este es mi hogar y siempre lo será».

    Su llegada fue casi un desastre: prometió dar minutos a los canteranos y, en la Copa del Rey ante el Albacete de Segunda, debutaron cuatro; perdimos 3-2 con gol en el 94.

    En La Liga la situación no mejoró: el equipo lleva tres meses fuera de la pelea por el título, está a nueve puntos del Barça y, aunque gane el Clásico del mes que viene, parece imposible alcanzarlo.


  • Carvajal ArbeloaGetty Images

    No es mejor que Alonso

    Las cifras muestran que Arbeloa ha sido un paso atrás. Entre el Mundial de Clubes y principios de enero, Alonso dirigió al Madrid en 34 partidos: 24 victorias y 6 derrotas. No es un desastre, pero en el Madrid se espera ganar siempre. Perdió contra PSG, Liverpool, Atlético, Celta, Barcelona y Manchester City. Caer en Balaídos fue especialmente doloroso, igual que la derrota en Anfield y la final de la Supercopa ante el Barça.

    La mayoría de esos tropiezos fueron ante rivales de igual o mayor nivel. Arbeloa, en cambio, ha mostrado altibajos. En 20 partidos ha sumado 13 victorias, 6 derrotas y 1 empate, con un porcentaje de triunfos inferior al de Alonso. Perdió contra Bayern, Mallorca, Getafe, Osasuna, Benfica y Albacete.

    Más revelador es cómo ambos han modificado su estilo. Alonso fue un hombre de sistemas hasta el final. Ajustó el sistema para que Vinicius Jr. y Kylian Mbappé jugaran juntos, pero mantuvo el trabajo defensivo y buscó un estilo controlado y estable. Asignaba tareas claras a cada jugador y confiaba en que las cumplieran; al final, eso le costó el puesto.

    Curiosamente, esa misma actitud le valió elogios en la cantera madridista, donde impuso un 4-3-3 que potenció a futbolistas capaces de manejar el ritmo del partido, como Thiago Pitarch, hoy en el primer equipo. Sus equipos buscaban la posesión, jugaban rápido, se arriesgaban en las tres zonas del campo y mantenían una estructura sólida.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Renunciando a sus principios

    Pero pronto cambió: Arbeloa dejó el 4-3-3 y cayó en el 4-4-2 que ya había complicado a Ancelotti. Admitió que al Madrid no se le entrena, se le gestiona. Hay muchos jugadores muy buenos; basta que se comprometan con unas ideas tácticas generales dada su calidad individual.

    Sin embargo, esa actitud laissez-faire no siempre funciona. En los últimos partidos el equipo ha mostrado apatía y falta de ideas; los rivales lo han descubierto: se repliegan, marcan en doble a Vinicius Jr. y golpean al contraataque. La sequía de Mbappé agrava el problema. El Madrid es predecible y, ahora, vulnerable.

    En el duelo clave, el 2-1 contra el Bayern, los bávaros les superaron y podrían haber sentenciado con tres o cuatro goles en una hora. Solo la calidad de Vinicius y el esfuerzo de Bellingham mantienen a los blancos con vida en la eliminatoria.

  • Real vs. Bayerngetty

    El gran partido

    Esta historia suena familiar: el Madrid suele salir airoso de apuros similares. Quizá se exagera su aura en la Liga de Campeones; el fútbol va más allá de confianza y esfuerzo. Pero su fe en el escudo y el respeto al club los han llevado lejos en otras ocasiones.

    Que Joselu se haya convertido en un ‘9’ estilo Harry Kane no se explica solo con la táctica. La milagrosa actuación de Thibaut Courtois en la final de 2022 contra el Liverpool pareció inefable. Rodrygo, que casi nunca marca de cabeza, lo hizo contra el City porque, claro, así son las noches madridistas.

    Ahora el Bayern parece un reto similar: el Madrid sufre en defensa, en el centro del campo y en ataque. Arbeloa lo admitió: “Tendremos que ser mejores en todo el campo”. Y aun así estas condiciones suelen inspirar esas noches mágicasmadridistas.

    Vinicius y Mbappé estuvieron flojos el viernes ante el Girona, pero ¿qué mejor momento para recuperar su forma que remontar un 2-1 en la ida contra el mejor equipo de Europa? Arbeloa lo tiene claro: «La historia del Real Madrid se basa en superar retos difíciles como el de mañana».

  • ArbeloaGetty Images

    Un referéndum sobre el entrenador

    Parece que por fin le llega el momento a Arbeloa. Según la lógica, el Real Madrid debería perder este partido: el Bayern está en racha, Harry Kane merece el Balón de Oro y el Madrid, ya eliminado de las demás competiciones, sobrevive a duras penas.

    Aun así, todos los técnicos anteriores a Arbeloa lograron sacar este tipo de actuaciones en las grandes noches. Hasta Ancelotti, uno de los grandes, vio cuestionada su posición antes de conjurar sus victorias europeas. Arbeloa necesita la suya y las condiciones parecen propicias.

    Arbeloa dice lo que toca: habla de «fe», «remontadas» y «comodidad» en los grandes partidos. Sigue el manual madridista en la Champions.

    Antes, otros se agarraban a su palmarés; Arbeloa no tiene ninguno. Lo metieron sin plazo ni grandes credenciales, solo «conoce el club». Pedirle un milagro no es justo, pero el Madrid nunca lo es.

    Esta debe ser su remontada; de lo contrario, pocas razones habrá para que se mantenga en el cargo.

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