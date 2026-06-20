Para acabar con la peor idea... ¿Por qué la FIFA necesita ampliar el Mundial a 64 selecciones?

El sistema de clasificación de los «mejores terceros» para las eliminatorias reavivó la polémica en el Mundial 2026, tras ser calificado por algunos seguidores y analistas como «el peor invento del fútbol».

Según un informe de la cadena francesa RMC, sus detractores afirman que ampliar el torneo a 48 selecciones ha devaluado la fase de grupos, ya que muchas selecciones pueden avanzar sin resultados destacados, lo que genera cálculos complejos y resta competitividad a la última jornada.

Antes del torneo, muchos preveían que la ampliación acentuaría las diferencias técnicas y generaría goleadas; sin embargo, la primera fase mostró lo contrario en varios partidos.

Si bien algunas potencias consiguieron triunfos holgados, otros menos favoritos sorprendieron, como Cabo Verde al empatar 0-0 con España.

Sin embargo, las críticas se centran más en la estructura del torneo que en el nivel técnico.