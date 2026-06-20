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Loai Mohamed

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Para acabar con la peor idea... ¿Por qué la FIFA necesita ampliar el Mundial a 64 selecciones?

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World Cup

El camino más fácil hacia las eliminatorias... ¿Ha perdido el Mundial su equilibrio?

El sistema de clasificación de los «mejores terceros» para las eliminatorias reavivó la polémica en el Mundial 2026, tras ser calificado por algunos seguidores y analistas como «el peor invento del fútbol».

Según un informe de la cadena francesa RMC, sus detractores afirman que ampliar el torneo a 48 selecciones ha devaluado la fase de grupos, ya que muchas selecciones pueden avanzar sin resultados destacados, lo que genera cálculos complejos y resta competitividad a la última jornada.

Antes del torneo, muchos preveían que la ampliación acentuaría las diferencias técnicas y generaría goleadas; sin embargo, la primera fase mostró lo contrario en varios partidos.

Si bien algunas potencias consiguieron triunfos holgados, otros menos favoritos sorprendieron, como Cabo Verde al empatar 0-0 con España.

Sin embargo, las críticas se centran más en la estructura del torneo que en el nivel técnico.

  • Fase de grupos extensa y eliminatorias reducidas

    Con el nuevo sistema, 32 de las 48 selecciones pasan a eliminatorias, así que la fase de grupos solo elimina a 16.

    Pasan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo que, en la mayoría de los casos, cuatro puntos bastan para avanzar. Incluso hay opciones con tres empates o una sola victoria.

    Sus detractores advierten que este formato puede incentivar un juego conservador tras un buen resultado en la primera jornada.

    • Anuncios

  • La crisis de los «terceros clasificados»

    Otro problema del sistema de clasificación actual es la dependencia de los terceros puestos mejor clasificados.

    Este sistema, empleado también en la Eurocopa, convierte la última jornada de grupos en un laberinto de cálculos sobre goles y resultados cruzados, en vez de dejar que la competición se decida en el campo.

    Además, genera emparejamientos desequilibrados en las eliminatorias: algunas cabezas de serie afrontan rivales complicados desde el principio, mientras que otras disfrutan de un camino más fácil hacia las rondas finales.

  • Nueva propuesta: 64 selecciones

    Tras estas observaciones, algunos seguidores y analistas proponen ampliar el torneo a 64 selecciones.

    La idea es crear 16 grupos de cuatro equipos, con los dos primeros pasando a dieciseisavos.

    Sus defensores creen que así se valorizará la fase de grupos, se evitará la polémica de los terceros puestos y todas las selecciones jugarán el mismo número de partidos sin más presión para los jugadores.

    Según el diario español «AS», la FIFA estudia esta ampliación y lo discutirá a fondo tras la Copa de 2026.

  • Un obstáculo financiero y deportivo

    Aunque los aspectos organizativos del sistema de 64 selecciones parecen más claros, su aplicación enfrenta grandes retos, sobre todo el reparto de ingresos entre más federaciones nacionales.

    Aunque las federaciones pequeñas lo ven como una oportunidad para participar y ganar más dinero, las grandes potencias se oponen porque tendrían que compartir recursos e ingresos con más selecciones.

    El debate sobre el Mundial de 2026 confirma que el formato del torneo seguirá en discusión los próximos años.