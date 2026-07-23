Maldini, nuevo director técnico de la FIGC, admitió que Italia busca un entrenador de élite. Ya habló con Guardiola y Ancelotti.

En declaraciones a The Guardian, tras reunirse con los clubes de la Serie A, admitió: «Hoy no podemos dar noticias sobre lo que está pasando. Habéis identificado a uno de nuestros objetivos», reconoció al ser preguntado por Guardiola. «También hablamos con Carlo Ancelotti antes de contactar con Pep. Nos pareció lógico empezar por los mejores del mundo para comprobar su disponibilidad».