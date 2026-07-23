AFP
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Paolo Maldini confirma que habló con Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, «los mejores del mundo», para el banquillo de Italia, aunque la FIGC no quiere apresurarse
Maldini apunta a la élite
Maldini, nuevo director técnico de la FIGC, admitió que Italia busca un entrenador de élite. Ya habló con Guardiola y Ancelotti.
En declaraciones a The Guardian, tras reunirse con los clubes de la Serie A, admitió: «Hoy no podemos dar noticias sobre lo que está pasando. Habéis identificado a uno de nuestros objetivos», reconoció al ser preguntado por Guardiola. «También hablamos con Carlo Ancelotti antes de contactar con Pep. Nos pareció lógico empezar por los mejores del mundo para comprobar su disponibilidad».
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Tras la estela de los ganadores legendarios
Guardiola, de 55 años y sin equipo tras diez temporadas exitosas en el Manchester City, es el principal objetivo. También se valora a Ancelotti, con cinco Champions y ligas en las cinco grandes divisiones europeas.
Maldini, junto al presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, y el asesor Leonardo, pasó varios días en Barcelona para sondear el interés de Guardiola en el proyecto. Aunque la vacante es urgente, Maldini insistió en que no se conformarían con una opción de segundo orden solo para cubrir el puesto rápidamente. «Lo mejor sería anunciar al nuevo entrenador esta semana, pero aún mejor sería esperar a la persona que realmente queremos», explicó Maldini.
La situación de Ancelotti en Brasil
Ancelotti es el candidato ideal, pero dirige la selección brasileña, lo que complica su fichaje por la FIGC. Renovó hasta 2030, aunque su puesto se cuestiona tras un Mundial decepcionante.
La necesidad de los Azzurri de contar con una mano firme es más evidente que nunca tras su reciente derrota en la repesca ante Bosnia y Herzegovina. Ese tropiezo provocó la salida del presidente Gabriele Gravina y del seleccionador Gennaro Gattuso, quien había reemplazado a Luciano Spalletti durante una compleja fase de clasificación.
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Más opciones para los Azzurri
Si fracasan los intentos por fichar a Guardiola o Ancelotti, la FIGC cuenta con alternativas. Roberto Mancini, campeón de la Euro 2021, y Antonio Conte son los principales candidatos si la federación opta por un exseleccionador.
También se menciona a Andrea Pirlo, héroe del Mundial 2006, cuya falta de experiencia se compensaría con una visión renovada.
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