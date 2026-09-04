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¿Pánico por el Balón de Oro? Por qué el PSG se apresura a blindar a Khvicha Kvaratskhelia con un nuevo contrato millonario
Contrarreloj por la renovación
El PSG está trabajando activamente para asegurar la continuidad de Kvaratskhelia con un nuevo y lucrativo contrato lo antes posible. A pesar de que el actual acuerdo del jugador de 25 años está firmemente vigente hasta 2029, el club ha convertido su ampliación inmediata en una gran prioridad entre bastidores.
Según L'Equipe, esta repentina urgencia se debe por completo a la próxima ceremonia del Balón de Oro, programada para el mes que viene. Cada vez son más las voces que señalan a Kvaratskhelia como posible ganador del prestigioso galardón individual, lo que ha llevado al director deportivo, Luis Campos, a actuar con rapidez para evitar que los costes futuros se disparen.
- AFP
Temiendo unas exigencias salariales astronómicas por parte del agente
La cúpula parisina está profundamente preocupada por las enormes dimensiones que podría alcanzar una renovación de contrato si decide esperar. Los dirigentes del club prefieren claramente ofrecer de inmediato un acuerdo muy competitivo, con una importante prima económica en caso de que realmente gane el Balón de Oro.
En el PSG creen que este enfoque proactivo es bastante más seguro que sentarse a negociar con un recién proclamado ganador del Balón de Oro. Si el delantero georgiano conquista el máximo galardón individual antes de firmar, las exigencias salariales de su nuevo agente, Moussa Sissoko, podrían multiplicarse rápidamente por diez.
Un impacto transformador en la capital francesa
Kvaratskhelia ha transformado por completo la imagen del PSG desde que llegó procedente del Napoli por una cuantiosa suma en enero de 2025. El extremo, dinámico, ha demostrado de forma constante su indiscutible nivel de clase mundial al aparecer con momentos decisivos cada vez que el nivel del rival aumenta de manera drástica.
Su estatus de superestrella alcanzó una dimensión completamente nueva tras su papel crucial para ayudar al club de la capital a asegurarse un codiciado doblete europeo. Aunque los grandes rivales europeos han evitado con buen criterio presentar ofertas de traspaso por un jugador considerado intocable de forma unánime, en el PSG son plenamente conscientes de que su enorme valor exige ahora un salario mejorado.
- AFP
Aprendiendo de errores pasados en el mercado de fichajes
Decidido a moverse con rapidez, el PSG se ha fijado un plazo estricto de un mes para cerrar con éxito estas delicadas negociaciones. La reciente experiencia del club con unas conversaciones inesperadamente complejas para retener a Ousmane Dembele ha servido como una advertencia de gran valor para la actual directiva.
Sigue siendo relativamente incierto si Kvaratskhelia y su exigente entorno aceptarán de buen grado este calendario acelerado. Sin embargo, el club se mantiene con una firmeza notable. Tras el prolongado culebrón en torno a la salida de Kylian Mbappe, la cúpula parisina se niega rotundamente a volver a permitir que los jugadores tengan un poder absoluto en las negociaciones salariales.
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