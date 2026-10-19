El Real Madrid prolongó su impecable inicio de temporada en el Santiago Bernabeu con una contundente victoria por 4-1 ante el Sevilla en la novena jornada de La Liga. El Real Madrid ha ganado sus seis partidos en casa en todas las competiciones, con 19 goles a favor y solo cuatro en contra.

Arda Guler abrió el marcador cerca del minuto 30 con un magnífico zurdazo desde la frontal del área tras un rápido contraataque.

Kylian Mbappe amplió la ventaja antes del descanso tras recibir un inteligente pase de tacón de Jude Bellingham y superar a la defensa del Sevilla con un rápido giro.