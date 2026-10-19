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«¡Panenka perfecta!»: Kylian Mbappe y Arda Guler brillan mientras el Real Madrid supera con facilidad al Sevilla
El Madrid mantiene su pleno de victorias en casa con cuatro goles
El Real Madrid prolongó su impecable inicio de temporada en el Santiago Bernabeu con una contundente victoria por 4-1 ante el Sevilla en la novena jornada de La Liga. El Real Madrid ha ganado sus seis partidos en casa en todas las competiciones, con 19 goles a favor y solo cuatro en contra.
Arda Guler abrió el marcador cerca del minuto 30 con un magnífico zurdazo desde la frontal del área tras un rápido contraataque.
Kylian Mbappe amplió la ventaja antes del descanso tras recibir un inteligente pase de tacón de Jude Bellingham y superar a la defensa del Sevilla con un rápido giro.
- Getty Images Sport
Mbappe lanza un penalti a lo Panenka y Diomande sella la victoria
En la segunda parte, Mbappe provocó un penalti y lo transformó con un lanzamiento a lo Panenka, ejecutado con aparente facilidad, para ampliar la ventaja del Madrid. Aunque Manu Bueno recortó distancias para los visitantes en el minuto 80, Yan Diomande respondió de inmediato con una brillante jugada individual culminada con un potente remate.
El partido también dejó el esperado regreso de Eder Militao, que recibió una ovación en pie al reaparecer por primera vez desde abril.
Tras el pitido final, Jose Mourinho se mostró completamente satisfecho con la ejecución táctica de su plantilla.
Mourinho elogia el dominio absoluto desde el primer minuto hasta el último
Ante los medios en la rueda de prensa posterior al partido, Mourinho destacó el dominio territorial de su equipo y su acierto de cara a portería. «En líneas generales, fue un buen partido del Real Madrid, con muchos jugadores a un gran nivel individual», afirmó Mourinho.
«Controlamos el partido desde el primer hasta el último minuto y marcamos goles de calidad».
«Tuvimos un alto porcentaje de posesión, algo que no siempre refleja lo que ocurrió en un partido», añadió. «Hoy sí reflejó el dominio que ejercimos ante un buen equipo. Fue una bonita victoria».
- Anadolu Agency
El Real Madrid se centra en sus compromisos europeos antes del Clásico
Con seis victorias en seis partidos en casa, el Real Madrid sigue plenamente metido en la lucha por el título de LaLiga.
Mourinho rechazó hablar de los próximos compromisos ligueros e insistió en que toda su atención se centra ahora en el partido de Champions League de entre semana contra el RB Leipzig.
El conjunto español quiere trasladar su ritmo ofensivo a la competición europea antes de volver a centrarse en la liga.
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