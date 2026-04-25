Desde que Ole Book asumió la dirección deportiva del Borussia Dortmund, se especula sobre fichajes que encajen en su perfil. Pero el técnico de 40 años también debe ocuparse de los jugadores que ya están bajo contrato en el BVB.
Traducido por
¡Palabras grandilocuentes, estadísticas alarmantes! Un cedido del BVB está entre los últimos de Europa
Son muchos, pero la situación de cuatro de ellos difiere del resto. Las cesiones de Julien Duranville (FC Basilea), Cole Campbell (1899 Hoffenheim) y Kjell Wätjen (VfL Bochum) acaban el 30 de junio. Lo mismo sucede con Diant Ramaj, cedido al 1. FC Heidenheim; su condición de portero añade una dificultad extra respecto a los jugadores de campo.
En febrero de 2025, el Borussia lo fichó del Ajax y lo cedió al FC Copenhague, donde conquistó el doblete y brilló desde el primer momento. El club danés quiso retenerlo, pero Ramaj optó por regresar a la Bundesliga «para ganar visibilidad».
Sin embargo, ya era visible antes: menos de dos meses después de fichar por el BVB concedió una entrevista a Sport Bild cuyas declaraciones generaron malestar interno en Dortmund.
- Getty Images Sport
Diant Ramaj: «Una estadística única» en Europa
«Entre los jóvenes talentos, soy el número uno», afirmó, y añadió: «He dicho que soy el mejor portero de la nueva generación. ¡Y lo he demostrado en los últimos meses!». Sobre el Borussia, afirmó: «Necesito seguir jugando y sumando minutos. Por eso no aceptaré ir al banquillo en Dortmund; no voy a esperar detrás de Gregor Kobel: tengo que jugar».
Por ahora, todo va según lo previsto para Ramaj. Sustituyó con revuelo al veterano Kevin Müller y desde entonces defiende la portería del colista, que ha encajado 66 goles, peor marca junto al Wolfsburgo.
Además, Ramaj ostenta una estadística negativa que ningún otro portero de las cinco grandes ligas europeas iguala: aún no ha logrado dejar su portería a cero esta temporada.
- AFP
El último partido sin encajar goles fue hace once meses.
Luchar por evitar el descenso es nuevo para Ramaj, y desde el último puesto de la tabla es difícil mostrar un balance positivo. Hace semanas, el entrenador del Heidenheim, Frank Schmidt, reconoció: «Un portero siempre está en el punto de mira. No ha tenido un periodo fácil, pero mantiene la actitud, trabaja sin descanso y actúa en lugar de reaccionar».
Al menos, el Heidenheim ha dejado su portería a cero en los partidos oficiales: en la victoria 5-0 ante el Bahlinger SC en la Copa DFB, Ramaj detuvo un penalti. En Liga, su último partido sin encajar fue el 25 de mayo, aún con el Copenhague.
Ramaj fue delantero en su infancia, domina el balón y su juego de pies es notable. Aun así, ha fallado en lo esencial: detuvo solo el 60 % de los tiros, penúltimo registro de la Bundesliga.
- Getty Images Sport
Diant Ramaj: ¿Cambiará el Heidenheim de portero?
Cometer seis errores que acaban en gol son demasiados, igual que encajar 2,2 goles por partido. Aun así, detiene una media de 3,3 balones cada 90 minutos, lo que le sitúa sexto.
«Si nos mantenemos en la liga», dijo Ramaj a la revista kicker, «será como si hubiéramos ganado la liga con el Bayern de Múnich. Para mí, mantener la categoría en Heidenheim es como ganar una copa». Sin embargo, no está claro si podrá mejorar sus números en los cuatro partidos que quedan, con siete puntos de desventaja respecto al puesto de promoción y un futuro incierto.
El entrenador Schmidt ya piensa en la próxima temporada en Segunda y baraja hacer titular al suplente de Ramaj, Frank Feller. «Los contratos no me interesan. Lo importante es el rendimiento. En principio jugará Diant Ramaj, pero podría dar uno o dos partidos a Frank», añadió.
- Getty
«Quiero consolidarme como el número uno en el Dortmund»
Por lo tanto, aún se desconoce dónde jugará Ramaj la próxima temporada. Durante la temporada, ha eludido las preguntas sobre su futuro con respuestas ambiguas. El Heidenheim no tiene opción de compra y, en el BVB, Gregor Kobel es el titular indiscutible (contrato hasta 2028), mientras que el segundo, Alexander Meyer, renovó en diciembre hasta 2027.
«Los peces muertos se dejan llevar por la corriente. Sé lo que puedo hacer y no tengo ningún problema en decirlo», declaró Ramaj. «Está muy claro: quiero imponerme como número uno en el Dortmund. Trabajo en ello cada día».
Para el BVB y para Book, el caso Ramaj es complejo: cederlo de nuevo a un equipo de nivel similar parece lo más sensato, pero ¿cuántas cesiones puede asumir un portero ambicioso con tres años de contrato en un club de Champions?
Diant Ramaj: estadísticas en el 1. FC Heidenheim
Partidos oficiales Goles encajados Sin encajar goles Tarjetas amarillas 31 65 1 2