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XaviGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Países Bajos, oficial: Xavi es el nuevo seleccionador nacional

Xavi Hernández
Fichajes
Holanda

El exentrenador del Barcelona se convierte en seleccionador de Países Bajos

Xavi Hernández es el nuevo seleccionador de Países Bajos, tal y como ha comunicado la federación neerlandesa: "Estamos orgullosos de presentar a nuestro nuevo entrenador. Bienvenido, Xavi Hernández".


El exentrenador del Barcelona ha aceptado la propuesta de la federación de Países Bajos y el acuerdo ya está cerrado: en el día de hoy ha llegado la firma que sanciona oficialmente el entendimiento entre las partes.


Tras su etapa en el banquillo del Barcelona, Xavi se prepara así para afrontar un nuevo desafío, esta vez al frente de una selección. El técnico español ha optado por aceptar el proyecto de Países Bajos, dando inicio a una nueva etapa de su carrera.


El acuerdo se ha alcanzado en las últimas horas y hoy ha llegado la firma en los documentos. Acuerdo cerrado, por tanto: Xavi está listo para convertirse en el nuevo seleccionador de la selección neerlandesa.


  • Para el excentrocampista del Barcelona se trata de un giro importante. Después de haber adquirido experiencia al más alto nivel en el banquillo blaugrana, Xavi se prepara ahora para trabajar con un grupo de jugadores procedentes de los principales clubes europeos, con el objetivo de devolver a Países Bajos a la élite del fútbol internacional.


    La firma ya ha llegado: Xavi y Países Bajos están listos para iniciar una nueva aventura. Recordamos que, después del Mundial, para Países Bajos había terminado la relación con Ronald Koeman.


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