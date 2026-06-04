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Países Bajos fueron criticados por ser «demasiado amables» tras perder sorpresivamente ante Argelia en un amistoso previo al Mundial; Donyell Malen fue señalado por fallar ocasiones clave
Koeman, frustrado por la ineficaz actuación de la Oranje
Holanda dominó gran parte del amistoso contra Argelia en De Kuip, pero no pudo marcar. La Oranje generó varias ocasiones claras, falló un penalti y, tras encajar en los últimos minutos, perdió 1-0. La derrota dejó a Koeman visiblemente frustrado antes de viajar a Nueva York para enfrentar a Uzbekistán en el último amistoso previo al Mundial.
Malen, con una noche desafortunada, estrelló un balón en el poste y falló otras dos ocasiones claras que podrían haber dado el control del partido a los Países Bajos.
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Koeman cuestiona la agresividad y la capacidad de definición
Koeman mostró su decepción tras el partido y criticó la falta de acierto y el planteamiento general de su equipo.
«Odio perder. Cuando tienes cuatro o cinco ocasiones claras, tienes que ganar», declaró Koeman a NOS. «Si las aprovechas, un partido como este se vuelve mucho más fácil. En la segunda parte jugamos peor, nos faltó agresividad y fuimos demasiado amables».
Además, señaló los errores de Malen: «Debe marcar al menos un gol. Normalmente lo hace».
Malen se sintió decepcionado con su actuación
Malen reconoció su decepción tras el partido y admitió que no había golpeado bien el balón en su ocasión más clara.
«Como delantero, quieres marcar», admitió. «Creamos ocasiones, pero hoy no entraban. Eso pasa. No salí bien ni conecté con el balón. Si hubiera visto a mis compañeros, se la habría cedido».
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Oportunidad de reaccionar antes del partido contra Japón
Holanda tiene su última oportunidad de coger impulso ante Uzbekistán en Nueva York. Tras la decepción y el creciente escrutinio, una victoria convincente devolvería la confianza antes del torneo. La Oranje debutará en el Grupo F contra Japón el 14 de junio, consciente de que debe mejorar.