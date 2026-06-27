Se habría llamado Elijah, pero nunca nacerá. El segundo hijo de Cody Gakpo, delantero del Liverpool y de la selección holandesa que participa en el Mundial de 2026 —ganadora de su grupo junto a Japón, Suecia y Túnez—, falleció antes de nacer a causa de un aborto espontáneo, según ha comunicado la pareja del jugador, Noa.
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Países Bajos: Cody Gakpo sufre la pérdida de su segundo hijo, quien falleció en el vientre de su esposa. El jugador permanece con el equipo
LAS PALABRAS DE LADY GAKPO
«Con el corazón destrozado, os comunicamos que nuestro pequeño falleció durante el embarazo. Gracias a todos por vuestro apoyo. Fuimos juntos a la iglesia y encendimos una vela. Después, fuimos al parque con nuestro hijo Samuel. Allí había otro niño que se llamaba Elijah. No podía haber una señal más bonita por parte de Dios».
EL PÉSAME DE LOS PAÍSES BAJOS
«Primero, expresamos nuestra solidaridad con Cody, su familia, Noa y su hijo Samuel. Es una situación privada muy triste. Ya conocíamos los hechos y la KNVB apoya a la familia en lo posible. Cody, de acuerdo con su pareja, ha decidido quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y, por ello, no haremos más comentarios ni daremos detalles sobre nuestro apoyo. En el futuro próximo no facilitaremos más información; cualquier comunicación corresponde a la propia familia».