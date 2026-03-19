Pagliuca elogia a Vicario: «El Inter nunca deja escapar a los mejores». Por eso la edad no es un problema

«El Inter necesita un portero fuerte», afirma convencido Gianluca Pagliuca, quien defendió la portería nerazzurra durante cinco años tras el subcampeonato de Italia en EE. UU. '94. Y esta descripción se ajusta, asegura el exjugador del Bolonia, al nombre de Guglielmo Vicario, del Tottenham, quien está viviendo una temporada complicada, pero cuyo valor, sostiene Pagliuca, es indudable.

Vicario podría haber llegado al Inter tras la venta de Onana al Manchester United, pero el Tottenham se adelantó rápidamente aprovechando que las negociaciones con los Red Devils se alargaban. «Ha jugado en la liga más importante del mundo, en un club que hace unos años aspiraba a ganar la Premier League. El año pasado ganó la Europa League, aunque este año corre el riesgo de descender... No podía tomar una decisión mejor: si te llama un equipo que acaba de disputar una final de la Champions League, ¿cómo vas a decir que no? Ahora se ha topado con una temporada negativa, no lo ha hecho tan bien como en su primer año, pero hemos visto que todo el equipo ha tenido problemas, ha cambiado de entrenador, luego lo sustituyeron en la Champions y quien le sustituyó en la portería lo hizo fatal… (el suplente Antonin Kinsky, nota del editor)».