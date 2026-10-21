La directiva del Real Madrid considera que los seis clubes ingleses que firmaron el acuerdo original de European Super League Company en abril de 2021 deben asumir los costes de creación del proyecto, según The Athletic. Los costes totales de puesta en marcha podrían alcanzar los 80 millones de euros (67,3 millones de libras).

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham formaron parte de los 12 clubes que impulsaron inicialmente la ruptura. Sin embargo, el Real Madrid es ahora el único club que sigue comprometido con el controvertido proyecto tras la retirada progresiva de todos los demás miembros fundadores.



