¡Paga, Arsenal! El Sporting se prepara para una nueva lluvia de dinero gracias al regreso del goleador Viktor Gyokeres
El doblete de Derby le cuesta caro al Arsenal
Según informa el medio portugués O Jogo, el delantero está a punto de activar una cláusula específica relacionada con su rendimiento que hará que el Arsenal transfiera otros 500 000 € (430 000 £) a las arcas del Sporting CP. El acuerdo alcanzado durante su sonado fichaje por el club londinense se basa en gran medida en resultados tangibles, y su doblete contra el Tottenham le ha acercado a un hito significativo. Por cada bloque de 20 goles que Gyokeres consiga, los Leones tienen derecho a una ganancia inesperada, y el jugador de 26 años está ahora llamando a esa puerta.
El coste del dominio en el derbi del norte de Londres
Las cifras que hay detrás del acuerdo ponen de manifiesto la gran confianza que el Arsenal ha depositado en la capacidad del delantero para trasladar su buen rendimiento en la Primeira Liga a la Premier League. Gyokeres suma actualmente 18 participaciones en goles esta temporada, con 15 goles y tres asistencias en todas las competiciones.
Con el número mágico fijado en 20, el exjugador del Coventry City solo necesita dos participaciones más para activar el pago. Y no se trata de algo puntual, ya que el contrato estipula que se abonarán 500 000 € adicionales por cada 20 participaciones adicionales que registre a lo largo de su contrato. El Sporting de Lisboa ha protegido cuidadosamente sus intereses mediante estas bonificaciones escalonadas. Cuando Gyokeres firmó inicialmente por una cantidad fija de 63,5 millones de euros (54,6 millones de libras esterlinas), el acuerdo incluía posibles complementos por un total de 10 millones de euros (8,6 millones de libras esterlinas).
Aunque A Bola sugiere que la cifra inicial era ligeramente superior, 65,7 millones de euros, la opinión general es que el gigante de Lisboa es el principal beneficiario del éxito del sueco en Inglaterra. Ya ha ingresado 1,25 millones de euros (1,1 millones de libras esterlinas) después de que el delantero completara 20 partidos jugando al menos 45 minutos, lo que le garantiza un flujo constante de ingresos a pesar de la ausencia de una cláusula de reventa tradicional.
El punto de inflexión
No siempre ha sido fácil para el hombre encargado de liderar la delantera de los Gunners. Al principio de la temporada, la prensa británica y europea no tardó en afilar sus cuchillos, cuestionando si Gyokeres podría justificar alguna vez su elevado precio. Su periodo de adaptación inicial fue objeto de un intenso escrutinio, y los expertos sugirieron que parecía fuera de lugar, ya que le costaba encontrar el fondo de la red durante sus primeras semanas en la capital. Muchos se preguntaban si el salto de Lisboa a Londres era un paso demasiado grande para el potente delantero.
Sin embargo, la narrativa ha cambiado drásticamente. Bajo la dirección de Arteta, Gyokeres se ha convertido en un titular indiscutible y en el eje del ataque del Arsenal. En 36 partidos esta temporada, ha disputado 2344 minutos, demostrando su resistencia y fiabilidad en el agotador calendario de la Premier League.
Vale cada céntimo.
El modelo de bonificaciones estructurado que emplea el Arsenal está empezando a parecer una jugada maestra en materia de fichajes, ya que alinea directamente la inversión financiera con el rendimiento sobre el terreno de juego. A diferencia de muchos traspasos experimentales que no dan los resultados esperados, cada céntimo enviado a Portugal representa un retorno de la inversión satisfactorio para los londinenses. Con 10 goles en la Premier League a su nombre, Gyokeres está aportando el toque decisivo que a menudo le ha faltado al Arsenal en las reñidas carreras por el título, lo que justifica la decisión de invertir tanto en sus servicios.
A medida que se acerca el final de la temporada, la atención se centra en si Gyokeres podrá llevar al Arsenal a conquistar un título. Con la Champions League y las obligaciones nacionales aún en la agenda, los dos goles que faltan para desencadenar la próxima ganancia inesperada parecen una cuestión de «cuándo», no de «si». Para el Sporting CP, el regalo que sigue dando frutos sigue en pleno vigor, mientras que para los aficionados del Arsenal, ver a su líder encontrar su ritmo en el derbi vale cada céntimo del inminente pago de medio millón de euros.
