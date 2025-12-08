El padre de Endrick se inspira en la Biblia para respaldar a la estrella del Real Madrid tras la polémica por tarjeta roja y rumores de salida

La atmósfera en el Santiago Bernabéu ya era tensa cuando el Celta de Vigo se adelantó 2-0, pero la frustración en el banquillo del Real Madrid se desbordó de manera espectacular. Endrick, que una vez más había sido relegado al banquillo por Xabi Alonso, ni siquiera necesitó entrar al campo para acaparar la atención. En los últimos minutos del partido, el joven brasileño recibió una tarjeta roja directa por desacato, presuntamente tras una diatriba verbal dirigida al cuarto árbitro mientras los ánimos se caldeaban.

Se trató de la tercera expulsión de la noche para Los Blancos, tras las de Fran García y Álvaro Carreras, pero la de Endrick simboliza un malestar más profundo. Con menos de 20 minutos jugados en La Liga bajo el mando de Alonso, la paciencia del delantero de 19 años se rompió. La suspensión probablemente lo mantendrá fuera de los próximos compromisos, alejando aún más a un jugador que se suponía sería el futuro del club y que ahora observa impotente la crisis desde la grada.