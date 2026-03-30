Padovano: «En la cárcel, un guardia me dijo que me metiera el dinero por el c… 17 años de infierno; Vialli fue uno de los pocos que no me dio la espalda»

Michele Padovano relata el calvario que vivió a causa de un error judicial: detenido bajo la acusación de ser el financiador de un tráfico internacional de estupefacientes, acabó en prisión hasta su absolución en enero de 2023.





El exdelantero de la Juventus declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «Sin duda ha sido un infierno, sobre todo porque siempre supe que era inocente y que no tenía nada que ver con los hechos. He luchado diecisiete años contra una injusticia, la cárcel me robó la vida y ahora la he recuperado. Para mí, la absolución vale tanto como ganar la Liga de Campeones».





«¿El momento más duro? Ha habido muchos, probablemente el aislamiento. Estar muchos días sin ver a nadie te hace sentir perdido. Es una sensación difícil de describir con palabras, parece que el tiempo nunca pasa. Además, en ese periodo también investigaban a mi mujer —caso que se archivó tras siete meses— y ni siquiera podíamos llamarnos. Por último, el trato que me dispensaron los guardias: fue realmente duro. Creo que también se debió al hecho de que era futbolista. Un guardia de la cárcel me dijo: “Ahora te puedes meter tu dinero por el culo”. Cosas de otro mundo. Los carabineros que me tuteaban, tratándome como a un trapo. Intentaron pisotear mi dignidad desde el primer momento».



