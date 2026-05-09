«Oye: no pites hasta que haya sacado a Niki», le dijo el entrenador del Borussia Dortmund al árbitro el día antes del 3-2 (2-1) contra el Eintracht de Fráncfort. Y el plan funcionó: Niklas Süle entró en el 88 en su último partido en casa con el BVB.
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«Oye: no puedes pitar»: Niko Kovac revela su conversación con el árbitro sobre Niklas Süle
«Jugó cinco o seis minutos, se lo ganó», dijo Kovac sobre el futbolista de 30 años, que se retirará este verano: «Tuvo una carrera fantástica; le deseo lo mejor en su jubilación: golf y viajes».
El exinternacional Süle había anunciado el jueves su retiro inminente. Su contrato expira. «Estoy muy feliz por el escenario», dijo el defensa a Sky: «Un día precioso, un escenario precioso, ha sido bonito ver cómo han reaccionado los aficionados. Me ha encantado que el entrenador me haya dado unos minutos más, en mi partido número 300. Ha sido increíblemente bonito, toda mi familia estaba aquí».
Kovac cumple su palabra y da la titularidad a Süle: «Se lo ha ganado»
También fue el último partido en casa para Julian Brandt y Salih Özcan como jugadores del BVB. A diferencia de Süle, ambos seguirán sus carreras.
Sin embargo, el árbitro hamburgués Ittrich sí se retirará al final de la temporada.