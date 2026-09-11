Kvaratskhelia se ha consolidado rápidamente como una figura vital en el PSG tras su sonado fichaje procedente del Nápoles. Sus impresionantes actuaciones ya le han valido varios apodos elogiosos por parte de sus nuevos compañeros.

En una entrevista conjunta con Kvaratskhelia y Fabian Ruiz para The Athletic, Dembele arrojó luz sobre el estatus del georgiano dentro de la plantilla. El delantero francés aprovechó la ocasión para dedicar un encendido elogio a su compañero de ataque.