¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGAFP
Adhe Makayasa

Traducido por

Ousmane Dembélé recibe descanso del PSG y es baja para el duelo contra el Lille para gestionar su carga de trabajo

O. Dembele
Paris Saint-Germain
Lille vs Paris Saint-Germain
Lille
Ligue 1

El Paris Saint-Germain ha confirmado que a su delantero estrella Ousmane Dembele se le concederá un breve periodo de descanso para gestionar su elevada carga física tras un verano exigente. En consecuencia, el internacional francés queda descartado para el próximo partido de la Ligue 1 contra el Lille antes de reincorporarse a los entrenamientos con el grupo el próximo lunes por la mañana en París.

  • Programa de descanso organizado cuidadosamente

    Dembélé se perderá el próximo desplazamiento del PSG a Lille en la Ligue 1, mientras el club trabaja para restablecer su condición física tras un exigente calendario estival. La decisión se tomó de mutuo acuerdo entre el entrenador Luis Enrique y la dirección deportiva encabezada por Luis Campos. El extremo clave ha recibido un permiso temporal para recargar energías y recuperar ritmo de competición de cara a un duro calendario de partidos en otoño.

    • Anuncios
  • Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Comunicado oficial del club publicado

    El PSG actuó con rapidez para aclarar la situación del delantero y publicó una actualización oficial en sus canales oficiales de comunicación: "De acuerdo con el entrenador y la dirección deportiva, se ha decidido que Ousmane Dembele dispondrá de unos días de descanso. Volverá a entrenarse con el resto de la plantilla el próximo lunes".

  • La preparación de pretemporada se acorta

    La decisión llega después de que Dembele pasara directamente de sus compromisos internacionales en la Copa del Mundo sin un descanso adecuado ni una pretemporada completa con el PSG. Desde entonces, el club le ha ido introduciendo poco a poco en la competición, utilizándolo como suplente contra el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA y el Lens en el Trofeo de Campeones. Sin embargo, después de ser titular contra el Rennes y ser sustituido al descanso, el club intervino para gestionar sus minutos y evitar el riesgo de agotamiento o lesión.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1081842019.jpgPsnewZ

    Opciones alternativas en ataque disponibles

    La ausencia temporal del extremo abre la puerta a que Ferran Torres lidere la delantera después de su decisiva actuación de dos goles en Rennes. Enrique tiene la profundidad ofensiva necesaria para rotar su plantilla de forma eficaz sin comprometer la condición física de sus jugadores clave. No obstante, los vigentes campeones de Francia necesitarán una actuación colectiva sólida cuando visiten el Stade Pierre-Mauroy este fin de semana.

Ligue 1
Lille crest
Lille
LIL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG