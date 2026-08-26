La decisión llega después de que Dembele pasara directamente de sus compromisos internacionales en la Copa del Mundo sin un descanso adecuado ni una pretemporada completa con el PSG. Desde entonces, el club le ha ido introduciendo poco a poco en la competición, utilizándolo como suplente contra el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA y el Lens en el Trofeo de Campeones. Sin embargo, después de ser titular contra el Rennes y ser sustituido al descanso, el club intervino para gestionar sus minutos y evitar el riesgo de agotamiento o lesión.