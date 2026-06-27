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Ousmane Dembélé no está contento pese a su hat-trick contra Noruega, y Francia mantiene su racha perfecta en el inicio del Mundial
Ganadores del Balón de Oro
Dembélé firmó el segundo hat-trick más rápido de la historia del Mundial en la victoria de Francia 4-1 sobre Noruega. El extremo marcó tres goles en los primeros 32 minutos, igualando un récord que no se batía desde 1954 y asegurando el primer puesto de Les Bleus en el Grupo I. Pese a su eficacia ante una Noruega muy renovada, el delantero del PSG, de forma poco habitual, rechazó los elogios y exigió concentración total a la plantilla de cara a la fase eliminatoria.
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Dembélé exige una concentración absoluta
El delantero francés destacó la unidad y la comunicación del equipo tras la goleada, y se mostró modesto sobre sus propios goles.
Dembélé declaró a M6: «Ha sido un partido importante para terminar primeros del grupo. Queremos ganar todos los partidos y vamos a mantenernos concentrados porque lo que nos espera va a ser aún más difícil. Hay jugadores de calidad sobre el terreno de juego, e incluso en el banquillo. Y la comunicación facilita las cosas. Nos entendemos mejor entre nosotros, lo cual es positivo; tenemos que seguir así».
Winger prefiere los partidos anteriores
A pesar de su histórico hat-trick en la primera parte, Dembélé se mostró autocrítico en la zona mixta tras el partido y comparó su actuación con los anteriores encuentros de la fase de grupos. «Estoy contento, es un momento único e importante para mí. Mi actuación ha sido buena, pero me gustó más contra Senegal o Irak; creo que tuve más influencia. Debemos mantenernos concentrados; se avecinan cosas importantes».
Nos esperan los retos de la fase eliminatoria
Francia llega a los dieciseisavos de final con confianza tras ganar sus tres partidos de grupo y se medirá a Suecia el martes. Con Dembélé y Kylian Mbappé en forma, los Bleus buscan mantener su racha ante el impredecible equipo de Graham Potter.