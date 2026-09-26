Dembele está a punto de liderar a Francia por primera vez en su carrera internacional, según L'Equipe. Con Mbappe fuera de combate, la responsabilidad recae en el exjugador del Barcelona como el miembro más veterano de la actual convocatoria en cuanto a partidos internacionales. Dembele ha disputado 68 encuentros con su selección, lo que le sitúa en lo más alto de la jerarquía establecida por Zidane para esta ventana internacional concreta.

El jugador de 29 años ya tuvo de hecho una breve experiencia en ese papel durante la ajustada victoria del viernes en Turquía. Cuando Mbappe se vio obligado a abandonar el campo en el minuto 59, le entregó el brazalete a Dembele, que lo llevó hasta que fue sustituido al final del partido por el debutante Esteban Lepaul.