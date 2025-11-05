AFP
Ousmane Dembélé se retira por lesión en el PSG-Bayern mientras sigue acumulando problemas físicos
El gol que no fue
En el minuto 23, Dembélé creyó haber dado esperanzas al PSG. Un centro elevado de Achraf Hakimi fue recibido con el pecho por el francés, quien empujó el balón hacia la red del Bayern. Sin embargo, la alegría se transformó en decepción segundos después, cuando intervino el VAR. Tras una revisión prolongada, las repeticiones mostraron que Dembélé estaba ligeramente en fuera de juego en la jugada previa. El gol fue anulado, y la ventaja del Bayern, conseguida anteriormente con un gol bien ejecutado de Luis Díaz, permaneció intacta, mientras el ambiente en el Parc des Princes se tornaba amargo.
Solo dos minutos después, la situación empeoró. Dembélé, con gesto de dolor y agarrándose el muslo, pidió asistencia al banquillo. Luis Enrique reaccionó de inmediato y lo sustituyó por Bradley Barcola. El francés se dirigió directamente al túnel, visiblemente frustrado, mientras el estadio caía en un silencio atónito.
Una visión familiar y aterradora
Para los aficionados del PSG, fue un doloroso déjà vu. Días antes, Dembélé había encendido las alarmas de lesión durante la victoria por 1-0 sobre el OGC Niza. Tras salir desde el banquillo, las cámaras captaron al extremo conversando con Achraf Hakimi durante el tiempo de descuento, visiblemente preocupado.
"Me duele, me duele mucho," decía mientras señalaba su isquiotibial derecho. "Me duele en el isquiotibial... me duele demasiado."
Las declaraciones encendieron de inmediato las alertas en París. Dembélé ha lidiado con problemas en los isquiotibiales a lo largo de su carrera, desde sus días en el Barcelona, y parecía que se avecinaba otro revés justo cuando estaba recuperando su mejor forma.
La garantía de Luis Enrique resulta vacía
El entrenador del PSG, Luis Enrique, había tratado de calmar los temores antes del partido contra el Bayern, asegurando que su estrella estaba “completamente en forma”.
"No hay riesgo, está completamente en forma. Ha completado todas las sesiones de entrenamiento durante las últimas dos semanas y jugó los dos últimos partidos. Su condición física está mejorando," dijo.
Sin embargo, en menos de media hora, ese optimismo se vino abajo. La salida de Dembélé hacia el túnel mostraba un jugador frustrado, consciente de su cuerpo y de los límites de su recuperación. Era su cuarta aparición desde que superó la lesión en el tendón de la corva sufrida con Francia en septiembre, pero ahora surge la preocupación de que el ganador del Balón de Oro enfrente otra larga temporada en el banquillo.
Hablando con Canal+ tras el partido, Luis Enrique declaró: "No lo sé. Creo que no tiene nada que ver con la lesión anterior. Es algo nuevo. Necesitamos ser muy cuidadosos; estamos buscando mejorar la condición de los jugadores."
Con la salida de Dembélé, la chispa ofensiva del PSG se apagó. El Bayern, despiadado como siempre, no tardó en aprovechar su ventaja. Luis Díaz marcó su segundo gol siete minutos después, castigando a una defensa desorganizada del PSG con un remate imponente.
Sin embargo, justo antes del descanso, Díaz cometió una entrada imprudente sobre Hakimi, atrapando el tobillo del lateral marroquí con un desafío alto y tardío desde atrás. Hakimi gritó de dolor, rodando por el césped mientras los médicos corrían hacia él. El árbitro Maurizio Mariani mostró inicialmente una amarilla, pero tras revisar la jugada en el monitor, no tuvo más opción que expulsarlo con roja directa.
Hakimi salió del campo con lágrimas en el rostro, rodeado por sus compañeros. El momento no podría haber sido peor: se espera que el lateral capitanee a Marruecos en la Copa Africana de Naciones el próximo mes en su tierra natal. Ahora queda por ver si la lesión lo deja fuera del torneo, lo que sería un golpe devastador para el país.
PSG cuenta el alto precio de la derrota y las lesiones
Con Hakimi lesionado, Dembélé fuera y los ánimos caldeados, el PSG se mostró como un equipo al borde del colapso. Al final del partido, la noche parisina pasó de frustrante a desastrosa. Joao Neves logró recortar distancias en el minuto 74, pero el Bayern se mantuvo firme para sellar la victoria por 2-1.
Para Luis Enrique, la derrota significa algo más que puntos perdidos: refleja las crecientes lesiones que aquejan al campeón reinante. El equipo de Vincent Kompany ahora lidera con autoridad la tabla del grupo de la Champions League, sumando 12 puntos en cuatro partidos.
El PSG deberá enfocarse en su próximo desafío: un enfrentamiento de alto calibre contra el Arsenal en el Emirates el 26 de noviembre. Será un choque titánico, con ambos equipos luchando por la primera posición del grupo.
