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Ousmane Dembélé habla de la opción de lograr dos Balones de Oro seguidos tras ayudar al PSG a ganar la Ligue 1 2025-26
Dembélé reacciona tras la victoria que les dio el título
El PSG visitó a Lens con un objetivo: asegurar el título de la Ligue 1. A pesar del esfuerzo del segundo clasificado por retrasar la celebración, el equipo capitalino fue superior. Dembélé, reciente ganador del premio a mejor jugador de la Ligue 1, dio la asistencia decisiva para el primer gol de Khvicha Kvaratskhelia.
Tras el partido, declaró a beIN Sports: «Queríamos ganar aquí, pero sobre todo queremos prepararnos para la final de la [Liga de Campeones] del 30 de mayo. Teníamos que jugar un partido serio; el domingo tenemos otro y lo celebraremos porque ya es oficial: somos campeones. Nos relajaremos un poco, pero no demasiado, pues en tres días volvemos a jugar. Lo celebraremos un poco y mantendremos la concentración».
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Reflexiones sobre el revuelo en torno al Balón de Oro
Como actual ganador del Balón de Oro, crecen los rumores de que Dembélé podría convertirse en uno de los pocos futbolistas en ganar dos veces consecutivas el premio individual más prestigioso del fútbol. Sin embargo, el francés se apresuró a restar importancia a los galardones personales, insistiendo en que sus prioridades residen en el éxito del equipo y no en su propio palmarés.
«Estoy tranquilo: los premios individuales llegan después. Si llegan, bien; si no, así es el fútbol. Lo importante son los títulos del equipo: ganamos la Ligue 1, la Supercopa y la Copa Intercontinental. El 30 de mayo tenemos algo grande para todos los aficionados del PSG», declaró Dembélé al ser preguntado sobre sus opciones de revalidar el premio.
Un momento emotivo con los aficionados del Lens
A pesar de ser el artífice de la derrota, Dembélé recibió una ovación de pie de la afición del Lens al ser sustituido en los últimos minutos. El extremo, conmovido, agradeció el gesto del público del Stade Bollaert-Delelis. «Ha sido un placer jugar ante un público así, es excepcional, y les deseamos mucha suerte en la final de la Copa de Francia», señaló Dembélé.
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La búsqueda del doblete
Con 14 títulos de la primera división francesa, el PSG se centra ahora en la escena europea. Aunque aún debe jugar contra el Paris FC en liga, la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal el 30 de mayo es la fecha marcada en todos los calendarios parisinos, ya que el equipo de Luis Enrique busca revalidar su título europeo.