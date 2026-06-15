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Ousmane Dembélé está a punto de firmar la renovación de su contrato con el PSG tras otra temporada estelar con el bicampeón de la Liga de Campeones
Una pieza clave del proyecto parisino
Según RMC Sport, Dembélé está cerca de renovar con el PSG. El jugador de 29 años ha madurado en París y se ha convertido en uno de los más decisivos del mundo. Ahora es clave para el proyecto del vigente campeón de Europa.
Aunque se dudaba de su continuidad tras el cierre de la temporada, el club quiere retener a su estrella. Dembélé ganó el Balón de Oro en septiembre tras una campaña en la que el PSG conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Liga de Campeones.
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Superar los obstáculos que plantean las lesiones
Pese a las lesiones, Dembélé sigue siendo clave para el PSG. Su velocidad y sus centros siguen siendo decisivos, y el cuerpo técnico lo considera el motor creativo del equipo. El departamento médico trabaja con él para gestionar su carga de partidos.
A pesar de rumores sobre su renovación, el jugador ha reafirmado su compromiso con el club y ha asegurado que seguirá en el PSG la próxima temporada.
Las negociaciones avanzan hacia una solución
El futuro del extremo parece ligado al bicampeón de la Liga de Campeones. Las negociaciones para su renovación avanzan de forma positiva y ambas partes comparten ambiciones deportivas. La directiva del PSG quiere recompensar al ganador del Balón de Oro por su papel en el reciente dominio europeo del club.
Ambas partes van sin prisa, pero se prevé un acuerdo tras el Mundial. Esta calma le permite al jugador centrarse en sus compromisos internacionales antes de cerrar la firma. Dembélé quiere seguir en el Parque de los Príncipes, donde al fin ha encontrado la regularidad que le faltaba al inicio de su carrera.
- AFP
Un nuevo papel táctico bajo la dirección de Luis Enrique
Un factor clave en el deseo de Dembélé de quedarse es su evolución táctica bajo Luis Enrique. El internacional francés ha renacido al jugar en una posición más central. Esta flexibilidad le hace más peligroso y le permite integrarse a la perfección con jugadores como Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola.
Esta madurez también la muestra con Francia, donde ya es un líder. Su influencia en la zona central aporta una nueva dimensión a Les Bleus en su búsqueda del tercer Mundial.