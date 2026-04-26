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«Otros jugadores se entregan mucho más»: Habib Beye advierte sobre el compromiso de Ethan Nwaneri, a quien el técnico del Marsella sigue usando con moderación
Problemas en el campo de entrenamiento
El joven canterano del Arsenal, cedido al Marsella para formarse en la Ligue 1, ha visto frenado su progreso bajo las órdenes de Beye. El técnico marsellés le excluyó de nuevo del once ante el Niza, pese a las bajas ofensivas, por su rendimiento y actitud durante la semana.
- AFP
Beye explica su elección como entrenador
En L1+, Beye admitió que dejó fuera al jugador de 19 años porque su reputación no basta; necesita más compromiso diario.
El exinternacional senegalés sentenció: «Es un jugador de calidad, pero debe comprometerse más cada día. Otros han dado mucho más».
Una plantilla plagada de lesiones
La decisión de Beye resulta aún más significativa por el contexto de la plantilla del Marsella. El equipo cuenta con varias bajas por lesión, entre ellas Hamed Traoré, Igor Paixão y Amine Gouiri. Pese a estas ausencias, Nwaneri no fue elegido para cubrir el vacío, ya que el técnico optó por otras alternativas.
Mantener en el banquillo a un jugador del calibre de Nwaneri en plena crisis de lesiones subraya la importancia que da Beye a la ética en los entrenamientos. Al elegir a quienes más han destacado durante la semana, el técnico envía un mensaje claro a todo el vestuario sobre los estándares del club.
- AFP
El futuro del acuerdo de préstamo
El jugador cedido por el Arsenal podría seguir con un papel secundario hasta el final de su cesión si no cumple las exigencias de mayor intensidad del cuerpo técnico.
En Londres, Mikel Arteta y la directiva del Arsenal siguen la situación con interés. Los Gunners confían en que Nwaneri asimile las críticas y termine su etapa en Francia con buen pie, en lugar de quedarse mirando desde la banda.