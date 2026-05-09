Otro trofeo para Karim Benzema tras la victoria del Al Hilal en la Copa del Rey de Arabia Saudí

Esta victoria es un gran hito para Benzema, que sigue sumando triunfos tras su llegada a Arabia Saudí en 2023. Es su tercer título en el país, después de la Liga y la Copa conquistadas con el Al Ittihad en 2024-25. Desde su llegada al Al Hilal a principios de febrero, el veterano delantero ha sido clave y dio la asistencia decisiva para el gol de la victoria de Hernández en esta final.