¡Otro revés para el Chelsea! Reece James sufre una nueva lesión y se enfrentará a un largo periodo de baja

Según informó en primicia The Athletic, James sufre una nueva lesión en el tendón de la corva a pesar de haber disputado los 90 minutos completos de la derrota por 1-0 del sábado contra el Newcastle United en Stamford Bridge, y de haber jugado también los 90 minutos de la derrota por 5-2 del miércoles pasado ante el París Saint-Germain en el partido de ida de los octavos de final. James se perdió la sesión de entrenamiento abierta al público del lunes, previa al partido de vuelta.

Aunque The Athletic afirma que James se perderá «varias semanas», RMC Sport informa de que es más probable que la lesión le mantenga fuera de los terrenos de juego durante dos meses. El entrenador Liam Rosenior declaró a la prensa el lunes: «Reece notó algo en el tendón de la corva durante el partido contra el Newcastle. Es realmente frustrante. No sabemos el alcance total de la lesión. Podrían ser [semanas]. Las lesiones en el tendón de la corva nunca son buenas. Solo tenemos que hacerle una resonancia y entonces sabremos el alcance total».

Es probable que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, exprese su decepción ante esta noticia cuando se reúna con los medios el viernes, ya que la participación de James en el Mundial pende de un hilo.