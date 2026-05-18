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¡Otro GRAVE revés por lesión para España! Fermín López, del Barcelona, se operará de una fractura de metatarso y se pierde el Mundial
Noticias devastadoras sobre lesiones para el Barça y la selección española
Las celebraciones de fin de temporada del Barcelona se empañaron tras conocerse que Fermín sufrió una grave lesión en el pie que probablemente le impedirá jugar el Mundial 2026. El centrocampista, pieza clave para club y selección, se lastimó durante la victoria 3-1 ante el Real Betis.
Fue reemplazado en el descanso en el Spotify Camp Nou tras mostrar molestias. Aunque se creyó que era solo precaución, los exámenes confirmaron la gravedad, dejando al jugador y a la afición devastados de cara al verano.
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El comunicado del Barcelona confirma la operación
El club catalán emitió este lunes un comunicado oficial para aclarar la situación. Las peores previsiones se confirmaron: el canterano de La Masía deberá operarse de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho.
«El jugador del primer equipo Fermín López sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en el partido contra el Betis. Será operado», informó el club.
Las esperanzas de la Copa del Mundo de 2026 se han hecho añicos
Aunque el Barcelona aún no ha fijado una fecha concreta para su regreso, una fractura del quinto metatarsiano suele requerir entre seis y ocho semanas de recuperación. España debutará en el Mundial contra Cabo Verde el 15 de junio, así que los plazos no le favorecen a Fermín.
Se esperaba que el seleccionador, De la Fuente, lo incluyera en la lista definitiva que anunciará el lunes, pero la lesión obliga a buscar un sustituto. Fermín tampoco jugará el último partido liguero del Barcelona contra el Valencia.
- AFP
Un duro golpe para los planes de España
La baja de Fermín es un revés para La Roja, que valoraba su capacidad de anotar desde el centro del campo. Su ausencia aumenta las preocupaciones de la selección, ya sin Lamine Yamal por lesión, de cara a la competencia internacional. Para el Barcelona, la prioridad es que su recuperación transcurra sin contratiempos y pueda llegar en óptimas condiciones a la pretemporada 2026-27.