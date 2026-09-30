AFP
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Otro error de Vozinha vuelve a salir caro mientras Ruanda remonta para vencer a Cabo Verde en la clasificación para la Copa Africana de Naciones
Los visitantes, teóricos no favoritos, culminan una remontada decisiva
Un error calamitoso de Vozinha regaló a Ruanda el decisivo gol de la victoria en la segunda parte para culminar una remontada llena de carácter y ganar 2-1 en Praia. Cabo Verde había disfrutado inicialmente de un arranque soñado cuando Gilson Benchimol marcó dentro de los primeros cinco minutos. Sin embargo, los visitantes igualaron al borde del descanso por medio de Claude Niyomugabo antes de que Elie Iradukunda se aprovechara del portero, que falló al blocar un centro, para empujar el balón a puerta vacía.
- (C)Getty Images
Los errores de la portería dañan las esperanzas continentales
El error del minuto 52 supuso el segundo golpe importante en rápida sucesión para el veterano guardameta de Colo-Colo durante esta campaña de clasificación para la Copa Africana de Naciones. El jugador de 40 años ya había sido objeto de un intenso escrutinio en la primera jornada, después de cargar con la culpa del tercer gol de Mali en una desalentadora derrota por 3-1. Errores consecutivos de gran repercusión han puesto inevitablemente en duda el indiscutible estatus del veterano como portero titular de su selección.
El héroe del Mundial, bajo presión
Este pronunciado bajón de forma contrasta claramente con las heroicas actuaciones de Vozinha en el Mundial de 2026, donde ganó notoriedad global al realizar siete paradas en un sorprendente empate 0-0 contra España en la fase de grupos. El veterano guardameta, que ahora cuenta con 28,3 millones de seguidores en Instagram, admitió recientemente que su privacidad personal se había evaporado por completo tras la fama alcanzada en el torneo.
Con la fase de clasificación del equipo desmoronándose ahora, el nuevo seleccionador Humberto Bettencourt se enfrenta a la desalentadora perspectiva de dejar fuera a un icono nacional que hace muy poco ayudó a su predecesor, Bubista, a alcanzar la ronda de 32 del Mundial antes de caer ante Argentina.
Un panorama desolador en la clasificación exige un milagro
Dos derrotas consecutivas en la fase de clasificación dejan a los insulares colistas del Grupo K con cero puntos y sus aspiraciones continentales pendiendo de un hilo. El contraste difícilmente podría ser mayor para una Ruanda en gran momento, que se hizo con el control en solitario del grupo al dar continuidad a su victoria sobre Liberia con esta trabajada remontada en Praia. Cabo Verde afronta ahora un margen de error inexistente, donde solo un pleno en sus últimos partidos mantendrá con vida sus escasas esperanzas de clasificación.
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