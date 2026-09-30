Este pronunciado bajón de forma contrasta claramente con las heroicas actuaciones de Vozinha en el Mundial de 2026, donde ganó notoriedad global al realizar siete paradas en un sorprendente empate 0-0 contra España en la fase de grupos. El veterano guardameta, que ahora cuenta con 28,3 millones de seguidores en Instagram, admitió recientemente que su privacidad personal se había evaporado por completo tras la fama alcanzada en el torneo.

Con la fase de clasificación del equipo desmoronándose ahora, el nuevo seleccionador Humberto Bettencourt se enfrenta a la desalentadora perspectiva de dejar fuera a un icono nacional que hace muy poco ayudó a su predecesor, Bubista, a alcanzar la ronda de 32 del Mundial antes de caer ante Argentina.