¿Otro cambio en el banquillo del Nottingham Forest? Tras cuatro entrenadores en una temporada récord, los Reds «siguen muy interesados» en un rival de la Premier League

Curiosamente, cuando Silva llegó al Olympiakos sustituyó a su compatriota Vítor Pereira, y ahora podría repetirse la historia en el Forest. Pereira, actual técnico, reemplazó a Sean Dyche en febrero, mantuvo al equipo en la Premier y lo llevó a semifinales de la Europa League.

Pese a ello, TEAMtalk asegura que Marinakis planea otra reestructuración del cuerpo técnico este verano, lo que sorprendería tras los cuatro técnicos ya utilizados esta temporada en busca de la fórmula de la permanencia.