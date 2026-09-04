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¡Otro Callum Hudson-Odoi! ¿Dónde encaja Estevao en el sistema del Chelsea? La leyenda blue Gus Poyet plantea la preocupación del carrilero
'Messinho' impresionó tras completar su traspaso a la Premier League
Los aficionados del Chelsea se encariñaron rápidamente con Estevao la pasada temporada tras verle completar un traspaso millonario procedente del Palmeiras después de cumplir los 18 años. El talentoso sudamericano había sido apodado ‘Messinho’ (Pequeño Messi) por la magia capaz de cambiar partidos que hay en su juego.
Ese repertorio quedó plenamente en evidencia antes de que una desafortunada lesión de isquiotibiales pusiera fin a su campaña de debut en el oeste de Londres, y a sus sueños de jugar el Mundial de 2026. Firmó ocho goles en 36 apariciones y a menudo ponía a los aficionados en pie.
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El Chelsea se inclina ahora por una formación sin extremos con Alonso
Esta vez se esperaba más de lo mismo, después de haberse adaptado plenamente a las exigencias de la vida en la Premier League, pero otro cambio en el banquillo ha provocado un giro en el enfoque. Xabi Alonso es ahora quien toma las decisiones desde el banquillo y está apostando por un sistema 3-4-3.
Con los internacionales ingleses Cole Palmer y Morgan Rogers ocupando las dos posiciones de mediapunta por detrás del delantero brasileño Joao Pedro, no hay sitio en ese once para extremos puros. Estevao es donde más cómodo se ha mostrado ha sido en la banda derecha.
Alonso ya ha empezado a innovar, alineando laterales derechos en el centro del campo y pidiendo al delantero portugués Pedro Neto que actúe como carrilero. Al exjugador del Chelsea Hudson-Odoi ya le pidió en su día Thomas Tuchel que realizara un cambio parecido antes de acabar saliendo por la puerta de atrás.
¿Tendrá Estevao un papel destacado en el Chelsea?
Estevao no querrá asumir tareas defensivas, ya que sus virtudes están en lanzarse hacia arriba. Preguntado por si el desarrollo del jugador de 19 años podría verse frenado si no se le utiliza correctamente, el ex del Chelsea Poyet, en declaraciones ofrecidas por Gambling.com, la guía de confianza sobre sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Al 100 %. Pero eso también pasó con Hudson-Odoi, ¿sabes? ¿Te acuerdas de cuando Tuchel intentó jugar con cinco atrás, pero luego puso a extremos como carrileros? Y sabemos que Hudson-Odoi, imposible. Y entonces se fue. Se marchó porque no quería jugar de carrilero. Era extremo.
«Y por un momento, me alegro de que eso aún no haya pasado. Por un momento, pero luego pensé lo mismo con Neto. No le vi demasiado feliz. Ya sabes, el otro día vimos a Reece James llamarle y decirle: “vuelve atrás, amigo, eres carrilero”. Y probablemente esté pensando: “tengo que jugar ahí porque, si no juego ahí, no juego”. Esa es la situación.
«Pero sí, tienen que adaptarse. Y eso va a ser algo en lo que Xabi ahora va a tener que pensar. Desde luego, trabajando en el aspecto ofensivo, al 100 %.
«Quiero decir, los goles que han marcado son increíbles y las ocasiones que han creado son espectaculares. Desde luego también, no está trabajando en defensa. Demasiados goles encajados en dos partidos. Ese es el equilibrio. Mientras ganas 4-3, todo el mundo está contento. Después, cuando empiezas a perder 3-2, dicen: “oh, han encajado demasiados goles”. ¡También encajaron tres! Ya veremos».
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Partidos del Chelsea 2026-27: visita al Arsenal, el siguiente rival
Estevao dispuso de siete minutos desde el banquillo, en sustitución de Palmer, en la victoria por 3-2 de Chelsea en el derbi inaugural de la temporada ante el vecino Fulham, antes de ser titular en el triunfo sobre Luton en la segunda ronda de la Carabao Cup.
Debería tener bastantes minutos esta temporada, dado lo mucho que se le valora, pero puede encontrar dificultades para desbancar a Palmer y Rogers y no parece que vaya a tener muchas opciones de jugar como carrilero, lo que significa que Alonso se enfrenta a un cierto desafío a la hora de mantener contentos a todos.
El Chelsea, con seis puntos en la Premier League hasta ahora y tras la llegada del portero campeón del mundo Emi Martinez en un intento por tapar las grietas defensivas, volverá a la acción el domingo con una exigente visita al Arsenal, vigente campeón.
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