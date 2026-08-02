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¡Otro bombazo! El Tottenham acelera su ambiciosa ofensiva por el «mejor delantero del mundo», valorado en 65 millones de libras, tras un gasto cercano a los 240 millones de libras
El Tottenham estudia un sensacional fichaje de Osimhen
Según CaughtOffside, el Tottenham ha recibido luz verde para ir a por la estrella del Galatasaray Osimhen. La información apunta a que el Spurs está dispuesto a ofrecer un paquete de entre 50 y 55 millones de libras, aunque el gigante turco se mantiene firme y pide una cantidad más cercana a los 65 millones de libras.
Las condiciones personales no deberían ser un obstáculo. El Tottenham ha recibido la aprobación deportiva para abrir negociaciones formales, y se dice que el internacional nigeriano, calificado como el «mejor delantero del mundo» por el seleccionador de su combinado nacional Eric Chelle, está abierto a unirse al proyecto de Roberto De Zerbi.
El club del norte de Londres ya ha gastado mucho en este mercado, invirtiendo más de 230 millones de libras en nuevo talento. Han llegado incorporaciones como Sandro Tonali, Matheus Fernandes y Jan Paul van Hecke, pero la directiva está deseosa de añadir más pólvora antes del cierre del mercado.
- AFP
De Zerbi se enfrenta al dilema Richarlison
La búsqueda de un nuevo delantero llega en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Richarlison. De Zerbi admite que no está seguro de si el exdelantero del Everton seguirá en el Tottenham Hotspur Stadium la próxima temporada.
«No lo sé porque me gusta como jugador y como persona», explicó De Zerbi. «Es increíble en cuanto a actitud y comportamiento. Pero, al final, tenemos que respetar lo que quiera hacer. No lo entendí bien porque a veces dice que quiere quedarse, a veces quiere irse».
A pesar de la incertidumbre, el técnico elogió la ética de trabajo del brasileño y su impacto. Encontrar un sustituto directo será un reto si acaba produciéndose su salida.
«Marcó 12 goles la temporada pasada, no por suerte, sino porque sabe marcar», añadió De Zerbi. «Todos le queremos: sus compañeros, el club y el cuerpo técnico, porque trabaja duro todos los días, en serio todos los días, y no podemos decir nada sobre él en el campo».
Una profunda reconstrucción tras rozar el descenso
Esta agresiva ola de gasto de 237 millones de libras llega como respuesta directa a un desastroso periodo a nivel nacional para el Tottenham. El club encadenó dos 17.º puestos en la Premier League y solo evitó por poco el descenso en la última jornada de la pasada temporada.
La cúpula del Tottenham está ahora decidida a dotar a De Zerbi de una plantilla capaz de escalar posiciones en la tabla, para asegurarse de no repetir nunca los fracasos de las dos últimas campañas.
- Getty Images
Cerrando un mercado de fichajes masivo
El Tottenham intentará ahora cerrar la brecha de valoración de 10 millones de libras con el Galatasaray para llevar a Osimhen al norte de Londres. Mientras tanto, De Zerbi debe mantener conversaciones cruciales con Richarlison para aclarar el futuro del brasileño antes del cierre del mercado de fichajes.
Si el Tottenham logra hacerse con Osimhen y resolver sus salidas, pondría el broche a una de las reconstrucciones veraniegas más agresivas de la historia del club.
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