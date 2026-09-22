En declaraciones a ESPN, Mac Allister explicó la enorme admiración de la plantilla por su talismán. "Las palabras para Messi son siempre las mismas: gratitud y la certeza de que nunca habrá otro como él", dijo. "Hemos disfrutado muchísimo nuestro tiempo con él. También le estamos agradecidos por todo lo que nos ha ayudado a ganar. Seguro que será una ocasión muy emotiva".

El centrocampista subrayó que la selección debe adaptarse tácticamente una vez que su capitán dé un paso al lado. "Será un proceso diferente, con jugadores nuevos entrando", explicó. "Tenemos que empezar a asumir que el mejor jugador del mundo, el que marcaba toda la diferencia, ya no estará ahí y que tendremos que hacernos más fuertes como equipo".

Preguntado por las opciones de Messi de ganar el Balón de Oro, Mac Allister respaldó con confianza a su compatriota. "Como argentinos, nos encantaría que Messi lo ganara. Hizo un Mundial increíble y no veo por qué no debería recibirlo", añadió. "Todos sabemos que Leo siempre ha priorizado al equipo por encima de los logros individuales, así que no sería algo muy importante para él".



