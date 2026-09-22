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¡Otro Balón de Oro para el GOAT! Alexis Mac Allister respalda a Lionel Messi para más gloria individual mientras Argentina se prepara para la vida después de su talismánico capitán
Preparándose para la vida después de Leo
Messi se acerca al final de su ilustre carrera internacional, lo que deja a Argentina ante la enorme tarea de reemplazar al mejor jugador de su historia. El delantero de 39 años se marchará como el futbolista con más partidos y más goles en la historia de la selección, tras haber marcado 125 tantos en 207 internacionalidades con la campeona del mundo de 2022.
Mac Allister reconoce el enorme vacío que dejará su capitán y subrayó que la selección debe prepararse para una nueva era complicada una vez que el legendario delantero dé oficialmente un paso al lado.
- AFP
Un respaldo al Balón de Oro y la realidad de la plantilla
En declaraciones a ESPN, Mac Allister explicó la enorme admiración de la plantilla por su talismán. "Las palabras para Messi son siempre las mismas: gratitud y la certeza de que nunca habrá otro como él", dijo. "Hemos disfrutado muchísimo nuestro tiempo con él. También le estamos agradecidos por todo lo que nos ha ayudado a ganar. Seguro que será una ocasión muy emotiva".
El centrocampista subrayó que la selección debe adaptarse tácticamente una vez que su capitán dé un paso al lado. "Será un proceso diferente, con jugadores nuevos entrando", explicó. "Tenemos que empezar a asumir que el mejor jugador del mundo, el que marcaba toda la diferencia, ya no estará ahí y que tendremos que hacernos más fuertes como equipo".
Preguntado por las opciones de Messi de ganar el Balón de Oro, Mac Allister respaldó con confianza a su compatriota. "Como argentinos, nos encantaría que Messi lo ganara. Hizo un Mundial increíble y no veo por qué no debería recibirlo", añadió. "Todos sabemos que Leo siempre ha priorizado al equipo por encima de los logros individuales, así que no sería algo muy importante para él".
Incertidumbre contractual en Anfield
Lejos de los compromisos internacionales, Mac Allister afronta incertidumbre respecto a su carrera de club. El centrocampista ya admitió sentirse decepcionado porque el Liverpool no le había ofrecido una ampliación de contrato, especialmente después de que sus compañeros de centro del campo Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai recibieran nuevos contratos.
A pesar de haber rechazado oportunidades para salir de Anfield durante el verano, sigue sin tener claro cuáles serán sus próximos pasos. "Todavía no hay una decisión firme. Aún me quedan dos años de contrato", explicó Mac Allister. "Como dije, voy a darlo todo. En ese tiempo pueden pasar muchas cosas; hay muchas opciones".
Mantuvo una visión positiva sobre su etapa en Merseyside y añadió: "Ojalá sean más años, pero si son solo dos, tendré que disfrutarlos con mi familia, porque no tengo ninguna duda de que estoy en uno de los mejores clubes del mundo".
- IPS
Vuelta a la competición doméstica
Tras la conclusión del actual parón internacional, Mac Allister volverá a centrar su atención en el fútbol de clubes. El Liverpool recibirá al Manchester City en un duelo crucial en Anfield el 11 de octubre. El centrocampista estará deseando dejar a un lado sus preocupaciones contractuales y ofrecer una gran actuación en su regreso a la competición doméstica.
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