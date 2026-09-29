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¿Otro acuerdo por Konate? El Real Madrid considera a Virgil van Dijk como posible agente libre después de que salga a la luz la situación contractual del defensa del Liverpool
El Madrid pone sus ojos en una ofensiva sobre el Liverpool
El Real Madrid ha emergido como un serio aspirante a hacerse con el fichaje de van Dijk, cuyo futuro en el Liverpool sigue rodeado de incertidumbre. El veterano defensa neerlandés, ahora de 35 años, se acerca a la fase final de su actual contrato en Anfield, que expira en el verano de 2027.
Según Mundo Deportivo, el club de la Premier League aún no ha presentado una oferta formal de renovación a su capitán, lo que ha dado pie a especulaciones sobre la posibilidad de que se le permita marcharse gratis al término de su vinculación.
Para Florentino Pérez y la directiva madridista, la posibilidad de hacerse con uno de los defensas más laureados del mundo sin pagar traspaso es una oportunidad demasiado buena como para ignorarla. El club ha modificado su estrategia de fichajes en los últimos años, apostando con fuerza por agentes libres de primer nivel para reforzar la profundidad de su plantilla mientras gestiona sus recursos financieros.
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Repitiendo la fórmula Konate
La lógica detrás del interés del Madrid se basa en su exitosa incorporación de Ibrahima Konate a principios de este verano. El francés también pasó de Merseyside al Santiago Bernabéu como agente libre, y el gigante español cree que podría repetir una jugada maestra similar con su antiguo compañero en la defensa.
Después de haber integrado ya en su unidad defensiva a un exbaluarte del Liverpool, la llegada de Van Dijk aportaría de inmediato una sensación de familiaridad y compenetración en el centro de la zaga. Esta continuidad táctica se considera una gran ventaja para Jose Mourinho, que busca mantener el dominio del Madrid tanto a nivel nacional como en las competiciones europeas.
Van Dijk podría cubrir el inminente vacío en defensa
El interés en Van Dijk no responde únicamente a una cuestión sentimental; es un movimiento calculado para cubrir carencias que se avecinan en la plantilla. Con el actual contrato de Antonio Rudiger acercándose también a su fin en un futuro próximo, el club necesita un recambio de primer nivel que pueda rendir desde el primer día.
El currículum de Van Dijk no tiene comparación: acabó segundo en la votación del Balón de Oro de 2019 y conquistó todos los grandes títulos disponibles durante su etapa en Inglaterra. A pesar de su edad, su lectura del juego y su presencia física siguen siendo de élite, lo que le convierte en un candidato ideal para asumir un papel de refuerzo a corto plazo en la capital española, donde la exigencia por rendir es constante.
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La vacilación de Flick en el Barcelona
Mientras que el Real Madrid parece interesado en el veterano, su eterno rival, el Barcelona, habría adoptado una postura diferente. Aunque el jugador fue ofrecido al club catalán como una posible solución a sus propias necesidades defensivas, el entrenador Hansi Flick no está convencido por la propuesta. Según se informa, el técnico alemán está centrado en un proyecto basado en la juventud y teme que incorporar a un futbolista de 36 años al grupo pueda frenar el desarrollo de los talentos emergentes de la cantera de La Masia. Flick recela de que fichar a un veterano de ese calibre pueda reducir los minutos de juego de los jugadores más jóvenes.
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