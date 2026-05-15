¿Otra vez fuera de la convocatoria? El entrenador insinúa el fichaje en verano del jugador que desea el FC Bayern

Sin embargo, las dudas del jugador de 25 años sobre su futuro complican los planes de Howe, por lo que es probable que Gordon se quede fuera de la convocatoria de los Magpies para enfrentar al equipo londinense.

«Al final de la temporada es natural pensar ya en el próximo año. Anthony acaba de recuperarse de una lesión y el equipo ha jugado bien sin él», explicó el entrenador del Newcastle.

Al preguntarle si la escasa participación de Gordon se debía a esos planes, Howe respondió: «Sí, en parte la mirada ya está puesta en el futuro».