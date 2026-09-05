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Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

¡Otra ventaja desperdiciada! El Bournemouth hace historia no deseada en la Premier League mientras Marco Rose admite su frustración

Bournemouth
M. Rose
Newcastle vs Bournemouth
Newcastle
Premier League

El Bournemouth ha escrito su nombre en los libros de récords de la Premier League por todos los motivos equivocados tras un dramático empate 2-2 contra el Newcastle United en St James' Park. Pese a controlar gran parte del partido y establecer una ventaja de dos goles, el Bournemouth volvió a ser incapaz de cerrar el resultado, prolongando una tendencia preocupante para el entrenador Marco Rose.

  • Un derrumbe histórico en St James' Park

    El Bournemouth firmó un indeseado capítulo en la historia de la Premier League este sábado por la tarde al convertirse en el primer equipo que marca el primer gol en cada uno de sus tres primeros partidos de una temporada sin lograr ni una sola victoria.

    Los Cherries parecían tenerlo todo bajo control en Tyneside cuando Marcus Tavernier abrió el marcador a los nueve minutos, antes de que un gol en propia puerta de Malick Thiaw doblara su ventaja. Sin embargo, pese a su dominio, permitieron que el Newcastle United volviera al partido y acabaron conformándose con un punto después de que Jacob Ramsey marcara el gol del empate en el minuto 88 para dejar atónitos a los visitantes.

    El resultado sigue un patrón frustrante para los hombres de Rose, que ya han dejado escapar siete puntos desde posiciones de ventaja en sus tres primeros encuentros. En la jornada inaugural, se adelantaron contra el Manchester City, pero acabaron perdiendo 2-1 por un gol tardío de Josko Gvardiol. Después, volvieron a ponerse por delante ante el Everton, pero James Tarkowski les privó de la victoria con un empate en el tiempo añadido.


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  • AFC Bournemouth v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Rose reflexiona sobre las oportunidades perdidas

    Hablando después del pitido final, el entrenador del Bournemouth, Rose, mostró su frustración, pero intentó mantener una visión positiva sobre el estilo de juego de su equipo. «Lo intento al máximo. Los chicos también. No se hace con intención. A veces hay fases en las que pasan cosas así. Debemos ir a por nuestra primera victoria en la Premier League para calmar este tipo de comentarios. En cuanto a los puntos, no estoy contento. Ahora solo tenemos dos. A este nivel, todo gira en torno a los resultados. Pero en cuanto al rendimiento, veo muchas cosas buenas», explicó Rose.

    Y añadió: «Es lo que hay. Empezamos realmente bien. Hicimos una gran primera parte. Nuestra presión fue impresionante. El rival no tenía soluciones. Marcamos dos goles y tuvimos más ocasiones. Luego encajamos prácticamente en la primera ocasión del rival. En la segunda parte, bajamos un poco en todo. Aunque no pasamos verdaderos apuros en nuestra área, volvimos a encajar otro gol al final».

  • La resiliencia del Newcastle bajo Matthias Jaissle

    Para el Newcastle, el empate supone una muestra de su espíritu de lucha bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Matthias Jaissle. El Newcastle sigue invicto al inicio de la nueva campaña con cinco puntos en tres partidos, pese a un verano de importantes cambios que incluyó las salidas de estrellas clave como Anthony Gordon y Bruno Guimaraes.

    Jaissle admitió que tenía sentimientos encontrados sobre la actuación, al reconocer que su equipo fue inferior durante largos tramos. «Sentimientos encontrados. Contento por ese espíritu, por esa fe que los chicos mostraron hasta el final junto con la afición.

    Ramsey destacó la importancia del resultado para silenciar a los críticos, al afirmar: «Nuestros tres primeros partidos han sido realmente buenos: tuvimos mala suerte de no ganar contra el Liverpool, un resultado brillante contra el Tottenham y una buena actuación hoy.


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  • Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El camino que le espera al Bournemouth

    Mientras el Newcastle mira hacia arriba, la presión empieza a aumentar sobre Rose para convertir actuaciones dominantes en tres puntos. El calendario ofrece poco respiro, ya que el Bournemouth se prepara para una agenda cargada que incluye compromisos coperos y una incursión en la Europa League.

    El técnico es plenamente consciente de que las exigencias físicas y mentales sobre su plantilla no van a hacer más que aumentar. «Tenemos que mantenernos unidos. Sé lo exigente que es para un club no acostumbrado a disputar tantas competiciones. Se nos va a poner realmente duro.

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