Getty Images Sport
Traducido por
¿Otra pulla a Erling Haaland? El defensa del Arsenal, Gabriel, reaviva su rivalidad con el delantero del Manchester City al elegir una canción para su publicación en TikTok sobre el título de la Premier League
La rivalidad da un giro musical en Internet
La rivalidad entre Gabriel y Haaland saltó del campo a las redes. Tras el título de la Premier, el defensa subió a TikTok un video con el trofeo. Lo curioso fue la música: “Good Feeling” de Flo Rida. De fondo sonaba “Good Feeling” de Flo Rida, una elección leída como respuesta a Haaland, quien había cantado esa misma frase ante las cámaras tras la victoria 2-1 del City sobre el Arsenal en la primera vuelta.
- AFP
Una historia de enfrentamientos en el campo
Esta represalia digital es solo el último capítulo de una rivalidad que alcanzó su pico en la temporada 2024-25. En un vibrante 2-2 entre ambos equipos esa temporada, Haaland lanzó el balón a la nuca de Gabriel tras marcar el empate en los últimos minutos. Tras el encuentro, el defensa declaró que el Arsenal «esperaba» al City en el Emirates. Luego, en la goleada 5-1 de los londinenses esa misma temporada, Gabriel celebró el triunfo frente a Haaland.
Temporadas espectaculares para ambas figuras clave
A pesar de su evidente antipatía mutua, ambos jugadores han brillado esta temporada. El delantero noruego marcó 38 goles en 52 partidos y conquistó la Bota de Oro de la Premier League por tercera vez en cuatro años. Mientras tanto, Gabriel ha sido un baluarte en 50 partidos, liderando la sólida defensa del Arsenal que llevó al club londinense a la gloria nacional. Aunque el Manchester City se quedó corto, la rivalidad de ambos ha brillado en la máxima categoría del fútbol inglés.
- Getty
¿Qué les depara el futuro a Gabriel y Haaland?
De cara al futuro, Gabriel se centrará en la gloria europea, ya que el Arsenal se prepara para enfrentarse al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo. Sin embargo, es poco probable que su apasionante duelo con Haaland haya terminado. Como se espera que ambos sigan siendo clave en sus clubes, los aficionados esperan nuevos enfrentamientos la próxima temporada.