¡Otra lesión para Ousmane Dembélé! El ganador del Balón de Oro del PSG se vio obligado a abandonar el partido de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Mónaco
El PSG logra una impresionante remontada
La defensa del título de la Liga de Campeones por parte del PSG se vio en serios apuros al principio del partido, ya que dos goles de Folarin Bolagun dieron al Mónaco una ventaja temprana. Los visitantes perdieron luego a Dembele por lesión y vieron cómo Vitinha fallaba un penalti en un partido dramático. Luis Enrique sacó a Doue en sustitución de Dembele y vio cómo su suplente causaba una impresión inmediata, reduciendo a la mitad la desventaja con un preciso disparo que voló por encima de la portería y superó a Philipp Köhn. El gol de Achraf Hakimi en la segunda parte igualó el marcador, antes de que Doue marcara su segundo gol de la noche para completar la remontada.
Luis Enrique ofrece información actualizada sobre Dembélé
Dembele había sido duda para el partido en Mónaco debido a una lesión y el entrenador del PSG, Luis Enrique, ofreció información actualizada sobre su estrella tras la victoria. Declaró a los periodistas: «Sabemos en qué estado físico se encuentra cada jugador. No hay riesgo, ha entrenado con normalidad. Tendremos que ver si hay alguna lesión. Recibió un golpe en los primeros 15 minutos y luego no pudo correr. Hicimos lo quepudimos, pero intentamos gestionar esto lo mejor posible. Es cierto que en el fútbol de alto nivel hay lesiones y hay jugadores más acostumbrados a esto [que otros], pero sabemos cómo manejar todo esto de la mejor manera».
El técnico del PSG también elogió a Doue, y añadió: «Lo que sabemos es que somos un equipo muy joven. El año pasado, éramos un equipo al que nadie esperaba que ganara. Lo que significa que la presión [ahora] es diferente: todo el mundo sabe que podemos ganar a cualquier equipo. Y es una presión diferente de gestionar. Estoy muy contento por Desire porque la semana pasada todo el mundo criticó a Doue y a los jugadores. Y esta noche ha estado sensacional. Ha demostrado su carácter y su personalidad como jugador. Es muy joven, pero tiene una personalidad especial. Estoy muy contento por él. Ha ayudado al equipo en los mejores momentos, y eso es muy importante para nosotros. Pero seguimos siendo un equipo muy joven. Nos encanta tener esta expectativa de una nueva victoria [en la Liga de Campeones] y eso es lo que intentaremos conseguir hasta el último partido».
Más frustración para Dembele
La lesión supone otro revés para Dembélé en lo que ha sido una temporada frustrante para el internacional francés. Dembélé solo ha disputado siete partidos como titular en la Ligue 1 debido a problemas físicos, y también ha sido crítico con su equipo.
Tras la reciente derrota ante el Rennes, declaró: «Por encima de todo, tenemos que jugar para el PSG con el objetivo de ganar partidos. Si jugamos como individuos en el campo, no funcionará; no ganaremos los títulos que queremos. La temporada pasada, antepusimos el club a todo lo demás, antes de pensar en nosotros mismos. Tenemos que redescubrir eso, especialmente en estos partidos. Sabemos que estamos en la segunda mitad de la temporada. Y el París Saint-Germain tiene que ser lo primero, no los jugadores individuales».
Los comentarios de Dembélé provocaron una rápida respuesta de Luis Enrique. Dijo: «Las declaraciones de los jugadores después del partido no valen nada. Absolutamente nada. [Lo mismo ocurre] con las declaraciones de los entrenadores, pero las de los jugadores no valen nada. No voy a responder a ninguna pregunta de un jugador, a ninguna respuesta de un jugador. Nunca permitiré que ningún jugador esté por encima del club. Así que está claro. Yo soy el responsable del equipo. No permitiré que ningún jugador piense que es más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente. Por lo tanto, estas declaraciones no tienen ningún valor. Son el resultado de la ira tras un partido, y creo que eso está claro. No tenemos nada que perder».
El PSG está en buena forma para clasificarse.
El PSG ahora debe esperar para determinar la gravedad de la última lesión de Dembélé y cuánto tiempo estará fuera de juego. Parece probable que se pierda el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes el próximo miércoles, y Doue espera ser titular tras su impresionante actuación como suplente.
