Otra baja por lesión para el Arsenal: Piero Hincapié regresa a casa tras ser descartado de la concentración de Ecuador

La situación de Hincapie es la más urgente para el Arsenal, ya que Mikel Arteta ya ha tenido que lidiar con varios problemas físicos en su defensa esta temporada. Perder a un jugador con la flexibilidad táctica de Hincapié supondría un importante revés para el equipo del norte de Londres. El jugador de 24 años se ha consolidado como una pieza fundamental de la defensa del Arsenal desde su sonado fichaje por la Premier League. Su capacidad para desempeñar tanto el papel de lateral izquierdo como el de central le ha convertido en un activo inestimable durante la presente campaña.

El Arsenal ya ha visto cómo tres jugadores eran enviados a casa tras su convocatoria con Inglaterra —Declan Rice, Bukayo Saka y Noni Madueke—, mientras que Gabriel Magalhães y William Saliba tuvieron que retirarse de las convocatorias de Brasil y Francia, respectivamente.