Ossie Ardiles explica cómo el Tottenham puede salir de un «gran, gran problema» en un apasionado mensaje a los jugadores

Las estadísticas que reflejan el estado actual del Tottenham son desalentadoras. El club ha igualado un pésimo récord de 10 partidos sin ganar y sigue siendo el único equipo de la Premier League que aún no ha ganado en 2026, una racha que lo ha llevado a caer en picado hacia la zona de descenso. Aunque la plantilla se ha visto diezmada por las lesiones de varios jugadores clave del primer equipo, muchos observadores creen que los problemas van más allá de la falta de personal y cuestionan la resistencia psicológica del grupo bajo la dirección del entrenador interino Igor Tudor.

Tudor, que recientemente retó a sus jugadores a dar un paso al frente en los duelos de alta intensidad en lugar de centrarse en los sistemas tácticos, se encuentra bajo una enorme presión para encontrar una fórmula que funcione. El calendario de partidos que se avecina ofrece poco respiro, con encuentros de alto riesgo tanto contra otros equipos en apuros como contra los aspirantes a los cuatro primeros puestos. Las celebraciones del «St Totteringham's Day» por parte del rival Arsenal, que se han producido antes que nunca, han servido como un doloroso recordatorio de lo mucho que ha caído el club en una sola temporada.