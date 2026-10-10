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Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Osmajic es una furia, el Genoa vence 2-1 a la Fiorentina: primera victoria para De Rossi

Génova vs Fiorentina
Génova
Fiorentina
Serie A

Sigue con nosotros EN DIRECTO la sexta jornada de la Serie A.

Serie A, 6ª jornada

Genoa-Fiorentina 2-1

Goles: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' p. p. Vasquez (F).


Después de tres largas semanas de parón por los compromisos de las selecciones, la Serie A ha vuelto a la acción con el programa de la sexta jornada en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, donde a las 15:00 el Genoa de Daniele De Rossi logra su primera victoria en el campeonato, al imponerse por 2-1 a la Fiorentina de Paolo Vanoli, con los goles de un desatado Osmajic (tercer tanto en el campeonato), Messias a pase del montenegrino y el autogol de Vasquez. El conjunto ligur alcanza a la Fiorentina en la clasificación, en su cuarta derrota de la temporada.


  • LOS GOLES Y LAS ACCIONES DESTACADAS

    83' - ¡Palo de Ndour! Gran disparo de derecha desde fuera del área del centrocampista de la Fiorentina, balón que se estrella en el poste a la izquierda de Bijlow.


    73' - ¡LA REABRE LA FIORENTINA, AUTOGOL DE VASQUEZ! Centro desde la derecha de Jimenez, el mexicano la desvía a su propia portería y provoca el 2-1 para la Fiorentina.


    22' - ¡Genoa, cerca del tercero! El Shaarawy, de falta, obliga a De Gea a obrar un milagro.


    15' - ¡DOBLETE DEL GENOA, MESSIAS! El desatado Osmajic se va por la derecha, centro al medio con Ranieri que falla: el brasileño, con el interior en el centro del área, hace el segundo.


    8' - ¡SE ADELANTA EL GENOA, OSMAJIC! Ellertsson dispara desde la izquierda, para De Gea pero el balón le llega al montenegrino, que con potencia la manda bajo el larguero y firma su tercer gol en la liga.

  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Genoa-Fiorentina 2-1

    Goles: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G), 713' Vasquez (F)

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Ehizibue (desde el 82' Puczka), Otoa (desde el 66' Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Ellertsson (desde el 80' Sabelli), Frendrup, Traoré, El Shaarawy (desde el 57' Wiafe); Messias (desde el 57' Vitinha), Osmajic. Entrenador: De Rossi

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez (desde el 81' Dodò), Dragusin, Ranieri (desde el 46' Viery), Valdepenas; Fagioli, Oulai (desde el 46' Njie), Ndour; Mastantuono, Gnonto (desde el 81' Pedro Goncalves); Beto (desde el 65' Pellegrino). Entrenador: Vanoli

    Amonestados: Ranieri (F), Oulai (F), Viery (F), Traoré (G), Vasquez (G), Wiafe (G)

    Expulsados: -

    Asistencia: Osmajic (G)

    Árbitro: Maresca

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