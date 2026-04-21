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Leeds United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

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«Os merecéis algo mejor»: el Wolverhampton Wolves desciende oficialmente tras el 0-0 entre West Ham y Crystal Palace

Wolverhampton
Premier League

El descenso del Wolverhampton Wanderers de la Premier League ya es oficial, confirmado no por su propio rendimiento, sino por el empate 0-0 entre West Ham United y Crystal Palace el lunes por la noche. Ese resultado eliminó cualquier atisbo de suspense. Los Wolves, estancados en 17 puntos tras 33 partidos bajo Rob Edwards, ya no pueden salvarse matemáticamente.

  • Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Inevitable

    La caída se venía gestando desde hacía meses; el lunes solo la hizo inevitable.

    La temporada nunca despegó: los Wolves no ganaron en la liga hasta enero y, pese a una leve mejoría con victorias sorpresivas ante Aston Villa y Liverpool, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho.

    El director ejecutivo interino del club, Nathan Shi, afirmó que el conjunto responderá con convicción tras una campaña preocupante.

    «La confirmación de nuestro descenso es un momento difícil para todos los vinculados a los Wolves», afirmó en un comunicado. «Aunque es un resultado profundamente decepcionante, desde mi llegada en diciembre hemos trabajado para estar preparados y responder con claridad y convicción.

    Sabemos qué mejorar y nos centraremos en reforzar el club, generar impulso y crear un equipo en el que nuestros aficionados puedan creer. Afirmó que afrontarán los próximos meses con determinación.

    «Os merecéis algo mejor, y ofreceros un club del que podáis estar verdaderamente orgullosos es lo que impulsa todo lo que hagamos a partir de ahora».

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  • Rob-Edwards(C)GettyImages

    En cuanto a las estadísticas

    El Wolves solo ha logrado tres victorias esta temporada y aún le quedan cinco partidos. Es el segundo equipo que más goles ha encajado (61) y el único que no ha llegado a 30, pues se queda en 24.

  • La última vez que el Wolves descendió

    El último descenso del Wolves de la Premier League fue en la temporada 2011-12. Volvieron a la máxima categoría seis temporadas después.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    Aunque el descenso es un hecho, la temporada sigue. Los Wolves aún jugarán contra el Tottenham, el Sunderland, el Brighton y el Fulham antes de cerrar contra el Burnley.

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