Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
balogun(C)Getty Images
Muhammad Zaki

Traducido por

«Os hemos decepcionado»: Folarin Balogun pide perdón a los aficionados de la selección estadounidense tras la desastrosa eliminación del Mundial a manos de Bélgica, pero promete que se recuperarán

F. Balogun
USA
World Cup
Belgium
S. Dest
USA vs Belgium

Folarin Balogun, estrella de la USMNT, pidió disculpas a la afición tras la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026. El delantero del Mónaco, cuyo roja ante Bosnia fue anulada por la FIFA, jugó en la derrota 4-1 contra Bélgica en octavos.

  • Balogun rompe su silencio sobre la decepción de Seattle

    Tras la goleada de Bélgica a los anfitriones en Seattle, Balogun —titular pese a la polémica sobre su elegibilidad— reconoció en redes su dolor por la eliminación y asumió la responsabilidad del resultado.

    «Mi debut en el Mundial», comenzó el delantero. «Duele haber esperado cuatro años para competir al más alto nivel que ofrece nuestro deporte. Pido perdón a nuestros aficionados; no estuvimos a la altura y os decepcionamos. El fútbol en Estados Unidos crecerá: la fe, el talento y la pasión aumentan, y los mejores días llegarán. El futuro es de quienes creen; este momento nos impulsa. Volveremos. ¿Por qué no nosotros? Por la nación. Por la bandera».


    • Anuncios
  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La inédita saga de las tarjetas rojas

    Lo más recordado del torneo de Balogun fue el revuelo antes del partido eliminatorio. Expulsado contra Bosnia y Herzegovina, su Mundial parecía acabado. Pero una intervención de Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llevó a la FIFA a suspender sorpresivamente su sanción de un partido, dejando atónitos a la Federación Belga y al fútbol mundial.

    Tras el revuelo, Balogun declaró: «Una roja suele significar un partido fuera; cuando anulan la sanción, surge la polémica. No me sorprendió. Como jugador, solo debo salir al campo y concentrarme en mi labor. Me decepciona no haber ganado hoy. Acepté la tarjeta roja y también acepté poder jugar. No hay más que añadir. Dicho esto, Bélgica ha sido hoy mejor equipo; han jugado mejor que nosotros».

  • García respalda al delantero criticado.

    Aunque expertos y aficionados discuten la ética de dejarle jugar, el seleccionador belga, Rudi García, salió en defensa del joven delantero. El exentrenador de la Roma reveló que el jugador se acercó tras el partido para hablar de la situación, demostrando una madurez que le impresionó.

    «Balogun vino a hablar conmigo, y eso me gustó. No es culpa suya, no hay que culparle. Se lo dije. Aprecio que viniera a hablar conmigo», afirmó García. El técnico insistió en que su equipo no usó el asunto como motivación extra y añadió que se centró exclusivamente en la ejecución táctica necesaria para superar a una selección estadounidense «dinámica».


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dest se suma al llamamiento por el futuro

    Balogun no es el único jugador de Mauricio Pochettino que sufre la eliminación. Sergino Dest, estrella del PSV, también expresó su desilusión en redes, admitiendo que el equipo no respondió a las expectativas de la afición.

    En una publicación en X, el exdefensa del Barcelona y del AC Milan escribió: «No hay palabras para describir este sentimiento. Queríamos mucho más. Nos hemos decepcionado a nosotros mismos, pero no dejaremos que esto nos defina. Soñábamos con darle a nuestro país algo especial, y nos hemos quedado cortos. A todos los aficionados que creyeron en nosotros desde el primer día, gracias. Vuestro apoyo nunca pasó desapercibido. Llevaremos este dolor, aprenderemos y volveremos más fuertes. Este escudo se lo merece».


World Cup
España crest
España
ESP
Belgium crest
Belgium
BEL