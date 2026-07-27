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«Os debíamos un final mejor»: Kylian Mbappé envía una emotiva carta abierta a los aficionados franceses tras la decepción del Mundial 2026
Mbappé reflexiona sobre la decepción del Mundial
Una semana después de que la selección francesa quedara cuarta en el Mundial tras perder contra Inglaterra por el tercer puesto, Mbappé publicó el lunes una carta abierta en la prensa regional. En ella, ilustrada con fotos personales —entre ellas una de su infancia frente a un póster de Thierry Henry—, reconoció su dolor por el fracaso del equipo.
«No nos hemos traído a casa ningún trofeo como equipo. Duele, y seguirá doliendo durante un tiempo; no os voy a mentir al respecto», escribió Mbappé.
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Un mensaje contundente para los aficionados franceses
Gran parte de la carta está dedicada a los aficionados franceses, que siguieron al equipo pese a la diferencia horaria. Mbappé destacó la dedicación de los seguidores de Francia y del extranjero. «Os quedasteis despiertos hasta tarde para vernos jugar al otro lado del mundo. Os reunisteis en casa, en bares, con familia o amigos, por toda Francia y más allá», subrayó.
Otros estuvieron allí con nosotros, en los estadios, con banderas sobre los hombros: niños con los ojos brillantes, hombres y mujeres de todos los orígenes y edades, unidos por la misma alegría. Nunca nos abandonasteis, ni en los momentos más difíciles. Esta historia la han escrito millones de manos, no solo las once sobre el terreno de juego, todas impulsadas por la misma pasión.
«Por encima de todo está la pasión que nos mueve a nosotros en el campo y a vosotros frente a la pantalla o en las gradas. Eso es lo que hemos vivido juntos: una historia increíble».
Orgullo individual y homenaje a la colectividad
Mbappé terminó el torneo como máximo goleador, con 10 tantos. Para él, este logro individual queda atrás ante el objetivo que se les escapó a los Bleus, eliminados en semis por la futura campeona, España. «Acepto el título de máximo goleador con orgullo, pero habría sido mejor con la copa. Quizá os debíamos un final mejor, pero no siempre elegimos el final de la historia, sino lo que ponemos en ella, y lo hemos dado todo. Estamos orgullosos», afirmó.
El capitán tampoco se olvidó de sus compañeros y les dedicó un sincero homenaje: «Gracias a ellos. Sin su trabajo, sus carreras y sus pases, sin ese espíritu de equipo que nos llevó de principio a fin, nunca habría marcado tantos goles. Este título es tanto suyo como mío. De niño soñaba con jugar al menos un Mundial. He jugado tres, he ganado una y este año he tenido el honor de disputarla como capitán. Nunca lo olvidaré».
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El fútbol «nos une a todos»
Mbappé agradeció a su mentor, Didier Deschamps —quien será reemplazado por Zinedine Zidane al frente de la selección— y a todo el cuerpo técnico: «Ya le dije a Didier lo que sentía, él lo sabe». Gracias a él y a todo su equipo: fisioterapeutas, cocineros, preparadores físicos, conductores… a todas esas personas que nadie ve y sin las cuales nada sería posible. Y a quienes nos han acogido en Estados Unidos durante este torneo».
Para concluir, Mbappé reiteró los valores sencillos del fútbol, el deporte que le ha cautivado desde su infancia: «El fútbol, en esencia, sigue siendo un juego. Lo tomamos en serio y trabajamos toda la vida para dominarlo, pero al fin y al cabo es un juego con reglas sencillas: el balón, la portería, las ganas de marcar. Por eso nos une con la misma pasión».
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