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Emanuele Tramacere
Traducido por

Orsato: «El árbitro debe desaparecer, como Massa en Roma-Inter. ¿El VAR? Esto es fútbol, no la PlayStation, pero en la jugada de Rowe en Juventus-Atalanta hacía falta»

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El nuevo rumbo de los árbitros contado por quien ha sido llamado a dirigirlo en Italia

El futuro del arbitraje está pasando por una revolución que va mucho más allá de las polémicas cotidianas que los partidos pueden ofrecernos. Las novedades reglamentarias impuestas por la IFAB han obligado primero a los equipos, luego a los jugadores y, por último, precisamente a los árbitros a adaptarse a un fútbol diferente al de hace solo un año.

Y quien se encargó de hablar y contar este cambio fue directamente desde el escenario del Festival dello Sport di Trento el jefe de los árbitros italianos Daniele Orsato. El número uno de los colegiados de la Serie A y la Serie B explicó las dificultades implícitas en los nuevos reglamentos, el uso del VAR, los errores cometidos y su forma de ver al árbitro sobre el campo.

  • "LOS ÁRBITROS ESTÁN MUERTOS DE CANSANCIO"

    «Mis chicos deben estar preparados física y técnicamente. Hay que correr y pitar, sin pensar en el público ni en los errores. Todo se valora después. La introducción de la IFAB ha impulsado el movimiento para tener un juego más rápido. Claro, mis árbitros están muertos de cansancio. Están ahí y tienen que contarlo todo de memoria, con la mente agotada. No es demasiado, porque vemos los resultados»

  • El VAR solo por error evidente

    ¿El uso del VAR? Sirve, claro, pero debe intervenir solo en caso de error evidente. El árbitro debe decidir y tener credibilidad, también a ojos de los jugadores en el campo. A mis chicos les digo: "Si estáis delante de una pantalla y os llega como un puñetazo en la cara, entonces estáis ante un error claro y debéis intervenir".

  • «Es fútbol, no la PlayStation. Rowe-Kalulu...»

    «En este inicio de temporada hemos cometido errores, no se pueden cometer, y hasta me esperaba más. Esto es fútbol, no la PlayStation, y ha habido situaciones en las que nos hemos equivocado; mira a Rowe sujetado por Kalulu en el Juventus-Atalanta: si tuviera que explicaros por qué es penalti, ofendería vuestra inteligencia. En esos casos, el VAR habría ayudado»

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  • EL ÁRBITRO DEBE DESAPARECER, COMO MASSA EN ROMA-INTER

    «Es importante asumir las propias responsabilidades: vale tanto para mí como para ellos. Hay que conocer el juego y al jugador. Leer los partidos. 

    El árbitro debería “desaparecer”. El árbitro no debe ser protagonista, nadie debe hablar de su arbitraje. Es más, mejor que no se hable, como ocurrió con Massa después de Roma-Inter en la última jornada de liga».

  • VIOLENCIAS SOBRE LOS ÁRBITROS

    «La violencia no tiene nada que ver con el deporte. Son episodios horrendos. Me ha pasado hablar con padres que ya no querían mandar a sus hijos a arbitrar. ¿Y cómo vas a quitarles la razón? No puedes. Son cosas que no podemos aceptar, ni hoy ni nunca».