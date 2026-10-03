El futuro del arbitraje está pasando por una revolución que va mucho más allá de las polémicas cotidianas que los partidos pueden ofrecernos. Las novedades reglamentarias impuestas por la IFAB han obligado primero a los equipos, luego a los jugadores y, por último, precisamente a los árbitros a adaptarse a un fútbol diferente al de hace solo un año.

Y quien se encargó de hablar y contar este cambio fue directamente desde el escenario del Festival dello Sport di Trento el jefe de los árbitros italianos Daniele Orsato. El número uno de los colegiados de la Serie A y la Serie B explicó las dificultades implícitas en los nuevos reglamentos, el uso del VAR, los errores cometidos y su forma de ver al árbitro sobre el campo.