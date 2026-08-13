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Orjan Nyland, confiado en asegurarse un puesto de titular en el RB Leipzig tras una impresionante campaña en la Copa del Mundo con Noruega
Nyland cierra su regreso al Leipzig
El veterano portero Nyland ha regresado oficialmente al Leipzig con un contrato de dos años tras el vencimiento de su vínculo con el club español Sevilla. El internacional noruego llega reforzado por una enorme confianza después de ayudar a su país a alcanzar los cuartos de final del Mundial. Este movimiento marca su segunda etapa en el conjunto de la Bundesliga, después de haber ejercido previamente como fichaje de emergencia durante una crisis de lesiones en la portería en la temporada 2022-23.
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El central noruego da la bienvenida al desafío
Las impresionantes actuaciones del veterano guardameta en la escena internacional, incluido un penalti detenido al brasileño Bruno Guimaraes en octavos de final, además de un total de 16 paradas a lo largo del torneo, refuerzan su candidatura a un puesto en el once inicial.
En una entrevista con Bulinews.com, el portero subrayó que está preparado para competir: "Sé que voy a tener mis minutos, así que no me preocupa demasiado eso. Demostré mi nivel y mis cualidades en el Mundial. Creo que eso habló lo suficiente sobre mí. Por eso me ficharon y por eso también quieren utilizarme".
También recordó con cariño la conquista de títulos nacionales durante su primera etapa en el Red Bull Arena: "Es algo muy positivo que aún recuerdo con orgullo".
Un portero experimentado observa el puesto
La llegada de Nyland aporta una valiosa experiencia a una plantilla del Leipzig que esta temporada competirá en la Bundesliga, la Champions League y la DFB-Pokal. El veterano guardameta afronta una competencia directa con el talentoso portero belga de 24 años Maarten Vandevoordt por un puesto en el once bajo palos. La jerarquía del club espera que la combinación de experiencia internacional y potencial juvenil aporte una sólida profundidad de plantilla en todas las competiciones.
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El estreno de la Bundesliga pone a prueba la preparación
El Leipzig arranca su campaña nacional con un desplazamiento para enfrentarse al Borussia Monchengladbach el 29 de agosto. La pretemporada supone un escenario crucial para que el guardameta noruego presente su candidatura y se gane la confianza del cuerpo técnico de cara al estreno. Asentar la regularidad desde el principio será vital para el equipo, que busca generar una dinámica positiva para mantener su pugna en la parte alta de la clasificación.
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