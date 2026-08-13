Las impresionantes actuaciones del veterano guardameta en la escena internacional, incluido un penalti detenido al brasileño Bruno Guimaraes en octavos de final, además de un total de 16 paradas a lo largo del torneo, refuerzan su candidatura a un puesto en el once inicial.

En una entrevista con Bulinews.com, el portero subrayó que está preparado para competir: "Sé que voy a tener mis minutos, así que no me preocupa demasiado eso. Demostré mi nivel y mis cualidades en el Mundial. Creo que eso habló lo suficiente sobre mí. Por eso me ficharon y por eso también quieren utilizarme".

También recordó con cariño la conquista de títulos nacionales durante su primera etapa en el Red Bull Arena: "Es algo muy positivo que aún recuerdo con orgullo".