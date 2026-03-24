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Gabriele Stragapede

Traducido por

Open VAR sobre el penalti en el Juventus-Sassuolo: «El brazo está muy alto, antes no hay nada». Tonolini: «La dificultad no estaba en la sancionabilidad, sino en el contacto real. Un penalti claro»

Juventus vs Sassuolo
Juventus
Sassuolo
Serie A

El análisis de Open VAR sobre la mano de Idzes y el penalti pitado a favor de los bianconeri.

En el centro VAR de Lissone, para la habitual cita con «Open VAR», se encuentra en los estudios de DAZN Mauro Tonolini, miembro de la Comisión Nacional de Árbitros (CAN), para analizar todas las jugadas polémicas del último fin de semana de la Serie A, en su trigésima jornada.

La primera jugada analizada por el programa fue el penalti pitado a favor de laJuventus —en el partido contra el Sassuolo, con Marchetti como árbitro y Abisso y Camplone como árbitros del VAR— por una mano de Idzes en plena área de penalti en un duelo aéreo con Vlahovic, que había entrado en el campo hacía unos minutos.

  • DIÁLOGO ENTRE EL ÁRBITRO Y EL VAR

    Árbitro: «¡No, no, no! No, no, para mí no, se le cae».

    VAR: «Espera, espera. Vamos, me parece que está alto. Espera, tengo otra... Sí, el brazo parece muy alto, adelante. Tengo que ver el contacto, espera... Sí, sí, sí. Detén el juego, detén el juego, detén el juego, stop. Un momento, voy a consultar la aplicación».

    Árbitro: «No, está bien, lo estamos comprobando, un momento, lo están comprobando (hablando con los jugadores en el campo, nota del editor). Tienen que ver una mano».

    VAR: «El punto de contacto está claro y es este de aquí (mostrando la imagen del brazo extendido de Idzes, nota del editor). Quiero el punto de contacto claro, lo buscamos en alguna cámara. Exacto, es esta de aquí. Comprobamos la aplicación, no hay banderas. Un momento, tengo que darte la cámara correcta. Ya está, exacto, esta es la mejor. Matte, ven, te recomiendo una revisión en el terreno de juego por posible mano. ¿El jugador es el número 21 o el 2? Lo vemos después, el jugador es el número 21 del Sassuolo».

    Árbitro: «Perfecto, se le mueve el bíceps, por lo que la posición del brazo es antinatural. No hay nada antes, vale, es el número 21 del Sassuolo».

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  • EL COMENTARIO DE TONOLINI

    Tras el anuncio de la revisión, se señala el penalti. Una decisión que Tonolini comenta así: «En este caso, la mayor dificultad del episodio no es evaluar si la posición del brazo de Idzes, que está por encima de la línea de los hombros, es sancionable, sino asegurarse de que el balón ha sido efectivamente tocado con el brazo. Se revisan todas las cámaras de la sala VAR y desde la 16 se aprecia mejor el contacto. Una vez verificado esto, Marchetti es llamado acertadamente al monitor y detecta la dinámica. El contacto existe, es un penalti claro, por lo que la decisión final es correcta. Vlahovic marca con el brazo derecho, pero el movimiento del brazo izquierdo de Idzes es antinatural, por lo que es penalti».

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