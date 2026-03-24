Open VAR sobre el penalti del Milan-Torino: «Le da un golpe en la cara, sin mucha fuerza. Es sancionable; Pavlovic no se preocupa por el balón». Tonolini: «Decisión correcta, pero revisión complicada. Se podría haber pitado el penalti en el terreno de juego»

VAR: «Aquí no hay nada para mí».

Árbitro: «Lo están mirando, lo están mirando».

VAR: «Déjame ver cómo se escapa. Ah, le da un golpe en la cara. Hmm… ¿Tienes otra cámara? Estamos en el área, cambio de cámara. Sinceramente, creo que no hay suficiente contacto».

Cuarto árbitro: «Si te da "comprobación completada", puedes sacarle tarjeta amarilla por protestar, que está montando un espectáculo».

Árbitro: «¿Comprobación completada?»

VAR: «Un momento, no, un momento. Él lo sujeta… Para mí, le pone el brazo y, de todos modos, lo agarra. Solo un momento, ¿me pasas una cámara baja?».

Árbitro: «Lo están revisando ellos».

VAR: «Pavlovic no puede intervenir. Está de espaldas al balón y empuja a Simeone con la mano. En mi opinión, es sancionable. Yo lo mostraría, pero comprueba la aplicación. Te voy a comprobar la aplicación porque tengo que hacerte revisarlo. Vale, el balón está ahí a disposición».

Árbitro: «¿Voy a revisarlo?»

VAR: «Sí, tienes que venir a verlo, abre la revisión. También es amarilla para Pavlovic porque aquí, mira, está de espaldas. No se interesa por el balón. Francesco, ahí está Pavlovic que —te lo voy a enseñar— no se interesa por el balón y pone las manos en la cara de Simeone. La mano en la cara de Simeone. No hay posesión del balón, solo es una conducta antideportiva que hay que sancionar».

Árbitro: «Tengo que sacarle tarjeta amarilla a Pavlovic».

VAR: «Confirmamos conducta antideportiva, no hay ningún otro criterio. Pavlovic, amonestación, el número 31 del Milan».