Al inicio de la concentración, el seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino, confirmó a los periodistas que ya tenía claro su once inicial para el debut mundialista ante Paraguay. «Lo decidí en marzo», afirmó, aunque admitió que aún podía hacer algunos retoques.

Desde entonces lo ha mantenido en secreto. Algunas posiciones aún no están claras por lesiones o por la competencia hasta el último momento.

Aun así, GOAL repasa cómo podría alinear Pochettino a su selección el viernes, en su debut mundialista.