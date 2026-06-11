Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
USMNT projected XIGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Once inicial previsto de la selección estadounidense contra Paraguay: ¿Está Chris Richards listo para ser titular y asumirá Sergino Dest un nuevo papel?

Analysis
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
C. Pulisic
S. Dest
F. Balogun
M. Freese
T. Adams

El nuevo papel de Sergino Dest, la forma física de Chris Richards y las convocatorias de última hora obligan a Pochettino a tomar decisiones clave, mientras GOAL presenta su once ideal de la selección estadounidense para el Mundial.

Al inicio de la concentración, el seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino, confirmó a los periodistas que ya tenía claro su once inicial para el debut mundialista ante Paraguay. «Lo decidí en marzo», afirmó, aunque admitió que aún podía hacer algunos retoques.

Desde entonces lo ha mantenido en secreto. Algunas posiciones aún no están claras por lesiones o por la competencia hasta el último momento.

Aun así, GOAL repasa cómo podría alinear Pochettino a su selección el viernes, en su debut mundialista.

  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    Portero: Matt Freese

    Pochettino mantiene la duda, así que no sería un shock total que Matt Turner fuera el elegido. Pero sorprende, pues Freese lleva meses preparándose para este momento.

    Desde el verano pasado, Freese ha jugado todos los partidos menos dos, y Turner solo ha disputado tres tiempos en esos encuentros. Freese no ha cometido errores que justifiquen su reemplazo y, aunque su falta de experiencia preocupa, parece listo para ser el portero titular este verano.

    • Anuncios
  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    LB: Antonee Robinson

    La selección masculina de fútbol de Estados Unidos espera que no haya agotado toda su magia en el amistoso contra Alemania.

    Su gol en el partido de despedida fue inolvidable y lo volvió a poner en el mapa. Las lesiones lo habían limitado en los últimos años, pero ante Alemania recuperó su mejor versión.

    Si el Robinson de 2024 vuelve a aparecer este verano, Estados Unidos puede aspirar a mucho más.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    CB: Tim Ream

    Para los escépticos —y son muchos—, basta revisar el partido contra Alemania. Contad cuántas veces le pasan el balón a Ream en un momento de pánico y cuántas él resuelve la presión y saca a Estados Unidos del apuro.

    Ream es imperturbable, sobre todo con el balón, y ofrece a Estados Unidos una red de seguridad y una válvula de escape cruciales. ¿Podría su falta de velocidad ser un problema? Es posible, pero es un riesgo que se asume por todo lo bueno que aporta.

  • Chris Richards USMNT 2026Getty Images

    CB: Chris Richards

    La gran incógnita es si Richards está realmente listo. Si lo está, será un impulso clave para la selección estadounidense.

    Pochettino debe valorar si está listo para jugar o solo para ser Chris Richards. Si es lo segundo, debe ser titular; si es lo primero, se comparará su estado físico con el del resto del plantel.

    Lo importante es que Richards recupere el 100 % de su forma cuanto antes; si sucede el viernes, Estados Unidos será un equipo mucho mejor.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    RB: Alex Freeman

    Da igual si lo llamamos lateral derecho o tercer central: lo importante es el papel de Freeman y su versatilidad.

    ¿Sigue algo verde? Sí, pero su físico le saca de apuros. Ya rindió bien ante Senegal y Alemania, así que merece la titularidad.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Tyler Adams

    Hay motivos de preocupación: Adams no ha mostrado su mejor versión en los dos últimos partidos, aunque Estados Unidos necesitará su mejor nivel en el Mundial.

    Dado que arrastraba problemas físicos al final de la Premier, es lógico. Además, tener más tiempo entre los partidos de la fase de grupos será una ventaja. Adams sigue siendo clave: marca la pauta del grupo.

  • United States v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Weston McKennie

    Habrá que ver qué papel desempeña McKennie. ¿Tendrá libertad para moverse y crear peligro, o jugará junto a su viejo amigo y compañero en el centro del campo, Adams?

    De cualquier modo, será titular y, por su nivel este año, puede marcar la diferencia.

  • Malik TillmanGetty

    CM: Malik Tillman

    De nuevo, veremos qué papel desempeña. Tillman fue clave ante Alemania en una posición más retrasada: recibió el balón, inició el juego y presionó sin descanso, lo que resultó fundamental ante la potente selección alemana.

    Esa actuación demostró por qué debe estar en este once. Tácticamente se trata de encontrar el equilibrio, y Tillman acaba de demostrar que puede lograrlo.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    LW: Christian Pulisic

    No hay que darle más vueltas: Pulisic será titular y ha recuperado su mejor forma. Si rinde como contra Senegal, Paraguay sufrirá toda la noche.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    ST: Folarin Balogun

    Ricardo Pepi merece ser titular; en casi cualquier otro Mundial lo sería. Pero ahora no, con Balogun en este nivel.

    El ariete del Mónaco está en racha, y cuando no lo está, igual desatasca el ataque de Estados Unidos. Pepi y Wright son cambios de lujo, pero ahora es el momento de Balogun.

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    RW: Sergino Dest

    Seguimos debatiendo su rol, pero cuando Dest tiene libertad es un placer verlo jugar.

    Al jugar más adelantado, con Freeman detrás, el lateral derecho del PSV siembra el caos en el ataque. Su habilidad para regatear es clave: cuanto más lo usa, mejor rinde. Además, al proyectarse tan arriba, alivia la presión sobre el resto de los atacantes, lo que explica el éxito del sistema.

World Cup
USA crest
USA
USA
Paraguay crest
Paraguay
PAR