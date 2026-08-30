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Omari Hutchinson, listo para pasar el reconocimiento médico con el AC Milan mientras la cesión al Nottingham Forest con opción de compra se acerca a su cierre
Amorim consigue a su hombre mientras Hutchinson aterriza en Italia
El extremo de 22 años ya ha aterrizado en el aeropuerto de Linate, lo que indica que el traspaso de alto perfil de la Premier League a la Serie A entra en su fase final. El Milan se ha movido con rapidez para hacerse con el ex canterano de Chelsea y Arsenal, que está previsto que se someta al reconocimiento médico en la clínica La Madonnina el lunes.
Según The Athletic, la operación está estructurada como una cesión de pago, supuestamente valorada en 4 millones de euros, que incluye una opción de compra no obligatoria fijada en 40 millones de euros.
Se cree que el nuevo entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, ha sido una pieza clave en la operación. Amorim, que conoce bien el perfil de Hutchinson por su etapa en el Manchester United, cree que la aportación creativa del extremo prosperará dentro de un sistema con mayor dominio del balón en San Siro.
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Un cambio táctico deja en la estacada al fichaje récord
A pesar de llegar al Forest por una cifra récord para el club de 37,5 millones de libras procedente del Ipswich Town hace apenas un año, Hutchinson ha tenido dificultades para consolidarse de forma consistente como titular en medio de la continua rotación de entrenadores en el City Ground.
La salida de Hutchinson llega después de un frustrante inicio de la nueva campaña a las órdenes de Oliver Glasner. El técnico austriaco, que sustituyó este verano a Vitor Pereira, ha apostado en gran medida por un sistema 3-4-2-1 que utiliza mediapuntas interiores en lugar de extremos tradicionales.
Durante el reciente empate 2-2 del Forest en Anfield, Glasner recurrió a Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye e Igor Jesus para ocupar esos papeles creativos por dentro. En consecuencia, el extremo ni siquiera estuvo en el banquillo para el viaje para medirse al Liverpool, una clara indicación de que su futuro estaba en otra parte.
La rápida salida de Hutchinson del Forest
La operación representa una salida rápida para un jugador que fue señalado como uno de los jóvenes talentos más ilusionantes de la Premier League a su llegada al Forest. Aunque aportó ocho asistencias y un gol en 42 partidos durante la temporada 2025-26, a menudo se vio relegado por cambios tácticos y disputas internas en la planificación de fichajes.
Nuno Espirito Santo dejó fuera a Hutchinson de la plantilla del club para la Europa League durante la primera fase de esa competición, aunque el extremo acabó desempeñando un papel vital en la permanencia del Forest y en su posterior camino hasta las semifinales bajo las órdenes de Pereira.
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Un nuevo comienzo para el internacional sub-21 inglés
Para Hutchinson, el movimiento a San Siro le ofrece la oportunidad de asentar su carrera tras un periodo de inestabilidad. Después de pasar del Arsenal al Chelsea en 2022 antes de encontrar el éxito como cedido en el Ipswich, el constante cambio ha dificultado su búsqueda de un hogar permanente.
A pesar de que su contrato a largo plazo con el Forest se extiende hasta 2030, la falta de minutos a las órdenes de Glasner, evidenciada por su escasa aparición de 11 minutos en la derrota ante el Leeds United en la Carabao Cup, hizo inevitable el traspaso.
El Milan confía en que el cambio de aires y el mayor techo técnico de la máxima categoría italiana desbloqueen el potencial que llevó al Forest a batir su récord de traspaso por él.
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