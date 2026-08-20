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Omar Marmoush da luz verde a su fichaje por el Tottenham mientras los Spurs contemplan un sensacional doble golpe de 150 millones de libras al Manchester City
El Tottenham planea una audaz ofensiva por un jugador del Manchester City
El Tottenham está intentando activamente cerrar un sensacional doble fichaje de los atacantes del City Marmoush y Savinho. Aunque los Spurs han invertido mucho en varias áreas de su plantilla este verano, hasta ahora no han gastado dinero en nuevos delanteros.
Se espera que esa situación cambie rápidamente. Bajo la dirección de De Zerbi, el club del norte de Londres está decidido a hacerse con Marmoush y Savinho como parte de una reconstrucción radical de su ataque de cara a la nueva temporada. Según David Ornstein, de The Athletic, las conversaciones oficiales entre clubes entre los Spurs y el City por ese doble fichaje están avanzando.
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Marmoush da luz verde
Aunque acordar una tarifa con el Cityzens es crucial, convencer a los jugadores para que den el paso es igual de importante. De forma alentadora para el Tottenham, el internacional egipcio Marmoush ha dado supuestamente su visto bueno absoluto al posible traspaso, según TEAMtalk.
Aunque el acuerdo formal sobre las condiciones personales todavía no está completamente cerrado, no se espera que cerrarlo vaya a ser un problema. Mientras tanto, el extremo brasileño Savinho, de 22 años, ya ha acordado las condiciones personales con el club a principios de verano.
Saliendo de la sombra de Haaland
Un factor de peso en el deseo de Marmoush de fichar por el Tottenham es su preferencia posicional. El delantero de 27 años desea desesperadamente volver a jugar por el centro, una función en la que ya brilló durante su etapa en su anterior club, el Eintracht Frankfurt.
Seguir en el Etihad Stadium hace que alcanzar ese objetivo sea prácticamente imposible. Debido a la innegable y enorme presencia de Haaland, Marmoush simplemente nunca será el delantero centro titular habitual del City. De Zerbi tiene grandes planes para sus nuevos fichajes. El técnico pretende alinear un tridente completamente nuevo una vez que el mercado de fichajes haya terminado, y Cody Gakpo también figura firmemente en el radar del club.
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Cerrar la brecha de valoración de 10 millones de libras esterlinas
Aunque todas las partes parecen estar interesadas en completar los traspasos, sigue habiendo un pequeño obstáculo económico. Las informaciones apuntan a que el Manchester City solicita un total de 150 millones de libras por la venta del talentoso dúo atacante.
El Tottenham se encuentra actualmente a 10 millones de libras de la cantidad que pide el City y, al parecer, no está dispuesto a superar su límite de 140 millones de libras. El tiempo dirá si esta diferencia de valoración resulta ser un pequeño contratiempo en el camino o un gran obstáculo para la revolución ofensiva de De Zerbi.
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