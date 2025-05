Olvídate de las estadísticas, Erling Haaland tiene que ser titular en la final de la FA Cup: el elenco de apoyo de Manchester City que no está rindiendo necesita mejorar para aprovechar al máximo al delantero noruego

Crystal Palace vs Manchester City

El noruego ha carecido de asistencia esta temporada, pero ha hecho su mejor esfuerzo en un equipo que está muy por debajo de sus estándares habituales

Erling Haaland ha marcado en 20 de los 23 estadios ingleses en los que ha jugado. Al delantero del Manchester City probablemente no le quite el sueño el hecho de que aún no haya encontrado la red en el Gtech Community Stadium del Brentford, aunque tiene asuntos pendientes en los otros dos.

Haaland no ha logrado anotar en tres intentos en Anfield, aunque es su récord en el estadio de Wembley lo que debe causarle más angustia. El noruego ha jugado cuatro veces en la casa del fútbol sin marcar, aunque tendrá una quinta oportunidad para abrir su cuenta bajo el arco en la final de la FA Cup del sábado contra Crystal Palace.

O al menos, debería. Haaland solo regresó a la acción el pasado fin de semana después de seis semanas fuera debido a una lesión en el tobillo y Pep Guardiola admitió tras el rendimiento insuficiente del delantero en el empate sin goles en Southampton que el puesto del noruego en su alineación titular en Wembley no estaba garantizado. "Tendré una semana para pensarlo. No lo sé. La verdad es que han sido cinco semanas de baja", dijo Guardiola. "Es un hombre grande y tal vez necesita un poco más de tiempo."

El regreso de Haaland al campo en St Mary’s también coincidió con la detención de la racha de cinco victorias consecutivas del City en todas las competiciones, ya que el resultado y el rendimiento dieron más argumentos a la idea de que el City es un equipo más fuerte cuando el noruego no está en el campo. Hay algunas estadísticas que respaldan esa afirmación también: el City ha promediado 2,2 goles por partido esta temporada sin su delantero estrella en comparación con dos goles por juego cuando Haaland ha comenzado. Lo mismo ocurrió la temporada pasada, cuando el City anotó un promedio de 2,6 goles por partido cuando Haaland estaba fuera con una fractura en el pie, pero 2,5 goles cuando jugó.

El City también permaneció invicto durante su reciente ausencia de siete partidos, ganando seis veces. Mientras tanto, 12 de sus 14 derrotas en todas las competiciones esta temporada han ocurrido mientras Haaland estaba jugando.

Pero como dice el refrán, hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Haaland simplemente tiene que empezar en la final, y depende de sus compañeros de equipo que no están rindiendo al nivel esperado dar un paso adelante y proporcionarle el servicio que necesita para llevar al City a la gloria de la FA Cup.